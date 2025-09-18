  • Megjelenítés
Robbanóanyag-katasztrófa mérge áztatja Európa partjait, az EU nagyhatalma már pánikban
Több millió tonna robbanószer korrodálódik és rohad a Balti-tenger partjainál a II. világháború óta, lassan veszélyes, súlyosan mérgező anyagokat szivárogtatva a vízbe. A romló állapotú bombák egyre nagyobb környezeti és robbanásveszélyt jelentenek, miközben a szennyezés már kritikus közeli szinten van. Németország riadót fújt,
sürgős mentőakciót indított, hogy megfékezze a múlt örökségéből fakadó, közelgő katasztrófát.

A második világháborúból visszamaradt hatalmas mennyiségű, mintegy 1,6 millió tonna lőszer fekszik a Balti- és az Északi-tenger medrében, köztük a németországi Boltenhagen közelében.

A rozsdásodó robbanószerkezetekből fokozatosan szivárognak ki a mérgező anyagok, például a TNT-származékok, amelyek koncentrációja a kutatók szerint már kritikus közeli szintet ért el.

A szennyeződés komoly kockázatot jelent a vízminőségre és az élővilágra, miközben az idő előrehaladtával a lőszerek burkolata gyengül, így nő a robbanásveszély is – írja összefoglalójában az AP News.

A GEOMAR Helmholtz Kutatóközpont tanulmánya szerint a tengeri élőlények szervezetében jelenleg még határérték alatt van a mérgező anyagok mennyisége, de a trend aggasztó, és egyre nagyobb nyomást helyez a német hatóságokra a cselekvésre.

A problémát súlyosbítja, hogy a tenger ezen része zárt, a vízcsere lassú, így a szennyezés hosszú ideig megmarad, fokozva a kockázatokat mind a környezet, mind az emberi egészség számára.

Németország kormánya 100 millió eurós pilotprogramot indított a probléma feltérképezésére és kezelésére. A Balti-tenger fenekén zajló munkát egy speciális, Baltic Lift nevű platformról végzik, ahol búvárok, mérnökök és tengerkutatók dolgoznak veszélyes körülmények között. A régi lőszerek kiemelése nagy körültekintést igényel, mivel a rozsdás, instabil szerkezetek a legkisebb mozdulatra is robbanhatnak.

Hosszú távon a cél egy automatizált rendszer kialakítása, amely víz alatti robotok segítségével képes lenne a lőszerek biztonságos összegyűjtésére és megsemmisítésére.

A tervek szerint a jövőben a helyszínen, tengerre telepített ipari létesítményekben semlegesítenék vagy égetnék el a veszélyes anyagokat, hogy elkerüljék a kockázatos szállítást és minimalizálják a környezeti terhelést.

Ahogy már írtuk, a helyzet sürgető, mert ahogy telik az idő, a lőszerek egyre sérülékenyebbé válnak, így nő a balesetek és a környezeti katasztrófák esélye.

A Balti-tenger problémája ráadásul nem csak Németország ügye: a környező országok és az egész régió biztonságát érinti. A német pilotprojekt sikeressége így mintát adhat arra, hogyan kezelhető ez a történelmi örökség modern technológiával és nemzetközi együttműködéssel.

