Robbanóanyag-katasztrófa mérge áztatja Európa partjait, az EU nagyhatalma már pánikban

sürgős mentőakciót indított, hogy megfékezze a múlt örökségéből fakadó, közelgő katasztrófát.
A második világháborúból visszamaradt hatalmas mennyiségű, mintegy 1,6 millió tonna lőszer fekszik a Balti- és az Északi-tenger medrében, köztük a németországi Boltenhagen közelében.
A rozsdásodó robbanószerkezetekből fokozatosan szivárognak ki a mérgező anyagok, például a TNT-származékok, amelyek koncentrációja a kutatók szerint már kritikus közeli szintet ért el.
A szennyeződés komoly kockázatot jelent a vízminőségre és az élővilágra, miközben az idő előrehaladtával a lőszerek burkolata gyengül, így nő a robbanásveszély is – írja összefoglalójában az AP News.
A GEOMAR Helmholtz Kutatóközpont tanulmánya szerint a tengeri élőlények szervezetében jelenleg még határérték alatt van a mérgező anyagok mennyisége, de a trend aggasztó, és egyre nagyobb nyomást helyez a német hatóságokra a cselekvésre.
A problémát súlyosbítja, hogy a tenger ezen része zárt, a vízcsere lassú, így a szennyezés hosszú ideig megmarad, fokozva a kockázatokat mind a környezet, mind az emberi egészség számára.
Németország kormánya 100 millió eurós pilotprogramot indított a probléma feltérképezésére és kezelésére. A Balti-tenger fenekén zajló munkát egy speciális, Baltic Lift nevű platformról végzik, ahol búvárok, mérnökök és tengerkutatók dolgoznak veszélyes körülmények között. A régi lőszerek kiemelése nagy körültekintést igényel, mivel a rozsdás, instabil szerkezetek a legkisebb mozdulatra is robbanhatnak.
Hosszú távon a cél egy automatizált rendszer kialakítása, amely víz alatti robotok segítségével képes lenne a lőszerek biztonságos összegyűjtésére és megsemmisítésére.
A tervek szerint a jövőben a helyszínen, tengerre telepített ipari létesítményekben semlegesítenék vagy égetnék el a veszélyes anyagokat, hogy elkerüljék a kockázatos szállítást és minimalizálják a környezeti terhelést.
Ahogy már írtuk, a helyzet sürgető, mert ahogy telik az idő, a lőszerek egyre sérülékenyebbé válnak, így nő a balesetek és a környezeti katasztrófák esélye.
A Balti-tenger problémája ráadásul nem csak Németország ügye: a környező országok és az egész régió biztonságát érinti. A német pilotprojekt sikeressége így mintát adhat arra, hogyan kezelhető ez a történelmi örökség modern technológiával és nemzetközi együttműködéssel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
