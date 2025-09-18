  • Megjelenítés
Gazdaság

Távozik az eMag éléről az eddigi vezető, megvan az új igazgató személye is

Portfolio
Polgári Balázst nevezték ki az eMAG Magyarország országigazgatójának, 2025. október 1-jei hatállyal. Feladatait a helyi és a csoportszintű vezetői csapatokkal szoros együttműködésben látja el, a vállalat növekedési pályájának folytatása érdekében. Elődje, Daradics Kinga új szakmai kihívásokat vállal az eMAG-on kívül – írja közleményében a román tulajdonú cég.

Az elsődleges célom világos: építeni arra, ami működik, és gyorsabban haladni a Marketplace fejlesztésében

– mondta Polgári Balázs, az eMAG magyarországi országmenedzsere.

Polgári Balázs 2017-ben csatlakozott az eMAG-hoz, és 2024 márciusa óta vezeti a Marketplace üzletágat Magyarországon igazgatóként. Korábban az Ügyfélszolgálati és Piactámogatási csapatokat irányította.

Mint arról korábban beszámoltunk,

az Emag Hungary pénzügyi eredményei jelentősen romlottak a 2025. március 31-én záruló üzleti évben.

A vállalat bevétele 37,8 milliárd forintra (96 millió euró) csökkent az előző évi 61,2 milliárd forintról, ami több mint 38%-os visszaesést jelent.

