Tényleg egyre pontatlanabbak a légi járatok? – Érkezett egy válasz a kérdésre

Az Egyesült Királyságban működő hat legnagyobb légitársaság járathálózata kevésbé igazodik a menetrendhez, mint a koronavírus-járvány előtt – derül ki a fogyasztóvédelmi szervezet, a Which? friss elemzéséből.

A Which? által a polgári légiközlekedési hatóság (Civil Aviation Authority) adatai alapján végzett vizsgálat szerint a British Airways, EasyJet, Jet2, Ryanair, Tui és Wizz Air légitársaságok

a 2024/25-ös szezonban a tervezett időponttól számított 15 percen belüli indulás szempontjából kevésbé voltak pontosak, mint 2019-ben, a járványt megelőző évben.

A legrosszabb teljesítményt a Tui nyújtotta, amelynek csak 59,2 százaléka indult el az Egyesült Királyságból a tervezett időponttól számított 15 percen belül, míg 2019-ben ez az arány még 67,2 százalék volt.

A British Airways járatainak 68,7 százaléka indult a 15 perces tűréshatáron belül, míg 2019-ben 71,5 százaléka. A Jet2 esetében az arány 68,0 százalékra csökkent 81,8 százalékról, az easyJet-nél 67,8 százalékra 70,6 százalékról, Ryanair járatoknál 66,5 százalékra 77,8-ról, a Wizz Air esetében pedig 66,0 százalékra 66,8 százalékról.

A légitársaságok a légiforgalmi irányítási személyzet hiányára és sztrájkokra, munkabeszüntetésekre hivatkoznak, mint a járatok pontos indulását akadályozó fő tényezőkre.

A légitársaságok nem kötelesek kártérítést fizetni az általuk nem befolyásolható, például légiforgalmi irányítási problémák miatt kialakuló késésekért.

Az európai légiforgalmi irányítási szervezet, az Eurocontrol tájékoztatása szerint egyes hálózatokban a légiforgalmi irányítók száma 10-20 százalékkal marad el a szükségestől.

Az Egyesült Királyság légiforgalmi szolgálata, a Nats azonban azt állítja, hogy teljes létszámmal dolgozik.

