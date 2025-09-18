Trump egy csapással löki gödörbe a betegeket és az európai ipart

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 15 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból importált orvosi eszközökre, amely döntés jelentősen megemeli a betegek költségeit és veszélyezteti a globális ellátási lánc stabilitását.

Az intézkedés váratlan volt, mivel a gyógyszer- és egészségügyi termékek eddig etikai okokból mentesültek a vámok alól.

Az EU tavaly 27,4 milliárd euró értékben exportált orvosi eszközöket az Egyesült Államokba, így a döntés komoly gazdasági következményekkel jár mindkét oldalon.

Portfolio Private Health Forum 2025 Az egészséggazdasági trendekről, a magánegészségügy helyzetéről a legfontosabb hazai piaci szereplők és legjelentősebb szakértők beszélgetnek majd szakmai fórumunkon. Ne hagyja ki!

A nagy európai gyártók, köztük a Siemens Healthineers és a Philips, már most jelentős veszteségeket jeleztek: a Siemens szerint az idei évben akár 250 millió euróba is kerülhet a vámok hatása, jövőre pedig ez 400-500 millió euróra nőhet. A vállalatok hosszabb távon áremeléssel és a gyártás átszervezésével próbálják enyhíteni a terheket. Az FT beszámolója szerint a svájci Ypsomed már fontolgatja, hogy egyes termelési kapacitásait Németországba helyezi át, és új amerikai gyárat is épít, hogy csökkentse a vámterheket.

Az iparág szerint a vámok nemcsak a költségeket növelik, hanem az ellátási láncokat is sebezhetőbbé teszik.

Az orvosi eszközök gyártása és forgalmazása jellemzően több kontinensen átívelő folyamat, ahol akár egy kisebb zavar is gyorsan ellátási problémákat okozhat. A MedTech Europe példája szerint még egy egyszerű diagnosztikai folyamat – például egy rákbiopszia – is többször átlépi az Atlanti-óceánt különböző alapanyagok és alkatrészek miatt.

Az amerikai Fehér Ház visszautasította az európai kritikákat, és az EU saját vámjait okolta az árak emelkedéséért. Az intézkedés különösen érzékenyen érinti Írországot, ahol az orvosi eszközök ipara a gazdaság meghatározó része: az ország adja a világ stentjeinek 80, valamint az ortopédiai térdprotézisek háromnegyedét, és exportjának 42 százaléka az USA-ba irányul. A szektor Írországban 45 ezer embert foglalkoztat, így a vámok a helyi gazdaságra is komoly nyomást gyakorolnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images