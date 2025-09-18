Változik a gödöllői HÉV közlekedése a hétvégén

Karbantartás miatt a H8-as HÉV csak az Örs vezér tere és Kistarcsa, valamint Mogyoród és Gödöllő között közlekedik szombaton és vasárnap – közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön.

A közlemény szerint az Örs vezér tere felé a vonatok Kistarcsánál, Kistarcsa, kórháznál és Ilonatelepnél a Gödöllő irányú peronnál állnak meg.

Kistarcsa és Mogyoród között a H8-as, Kistarcsa és a szilasligeti kemping között a H8Y pótlóbusszal lehet utazni.

Szilasliget és Gödöllő között átszállással lehet utazni, amelyre Kerepes H-nál vagy a Szilasligeti elágazás megállónál van lehetőség – áll a közleményben.