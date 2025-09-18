Vámháború: lépett a Hyundai

A dél-koreai autógyártó csütörtöki közleményéből kiderült, hogy 2025-re vonatkozó üzemi nyereségrátáját 7-8%-ról 6-7%-ra csökkentette az amerikai vámok hatása miatt.
A vállalat ugyanakkor továbbra is arra számít, hogy nyereségrátája 2027-re 7-8%-ra, 2030-ra pedig 8-9%-ra javulhat
A Hyundai Motor, amely a Kia leányvállalattal együtt a világ harmadik legnagyobb autógyártója az értékesítés tekintetében, közölte, hogy georgiai gyára 2028-ra évi 500 000 járműves gyártási kapacitást ér el, hibrid és elektromos járművek vegyes gyártásával.
A vállalat szerint az idén az Egyesült Államokban - amely legnagyobb piaca és bevételének több mint 40%-át adja - értékesített járműveinek 40%-át Amerikában gyártották.
Az autógyártó tervei között szerepel globális hibrid kínálatának bővítése is: az évtized végére több mint 18 modellt kínál majd, szemben a tavaly bejelentett 14 modellel. Emellett 2027-ben kiterjesztett hatótávolságú elektromos járműveket (EREV), 2030 előtt pedig első közepes méretű pickupját is piacra dobja Észak-Amerikában.
A vállalat közölte, hogy georgiai gyárában 10 hibrid és elektromos modell vegyes gyártását tervezi.
Július 30-án Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az USA 15%-os vámot vet ki a dél-koreai importra a korábban kilátásba helyezett 25% helyett, és az autóimportra vonatkozó vámokat a jelenlegi 25%-ról 15%-ra csökkenti, cserébe azért, hogy Szöul 350 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokba.
Washington a héten 15%-os, alacsonyabb vámtételt vezetett be a Japánból származó autók és autóalkatrészek importjára, miközben Dél-Korea továbbra is 25%-os vámtételekkel szembesül az autók esetében.
Szöul és Washington még küzd a júliusban megállapodott kereskedelmi egyezmény véglegesítésével, a 350 milliárd dolláros befektetési alap részletei még nem tisztázottak.
A Hyundai Motor júliusban közölte, hogy az amerikai vámok 828 milliárd won költséget jelentettek a vállalatnak a második negyedévben, és a hatás még nagyobb lesz a július-szeptemberi időszakban.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
