Veszélyes tárgyak kerültek elő a szekrény mélyéről, evakuálni kellett egy egész iskolát

Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban csütörtökön, az intézményt egy időre kiürítették.

Vajda Eszter, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense beszámolt arról, hogy az eset körülményeit a Fonyódi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vizsgálja.

A gimnázium vezetősége az intézmény Facebook-oldalán közölte: olyan eszközöket találtak az iskola épületéhez tartozó egyik raktárhelyiségben, amelyeket az 1970-es és az 1980-as években honvédelmi szakkör keretében használtak az iskola akkori tanulói.

A hatóságok intézkedésének ideje alatt a gyermekeket biztonságba helyeztük a város sportcsarnokában

– hangsúlyozták, megjegyezve, a gyermekek biztonsága nem volt és sincs is veszélyben.

