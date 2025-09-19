  • Megjelenítés
10 hónapja tartó tüntetéssorozat fagyasztotta be a külföldi pénzcsapokat
10 hónapja tartó tüntetéssorozat fagyasztotta be a külföldi pénzcsapokat

A Szerbiában hosszú ideje tartó tüntetéssorozat egyre inkább érezteti hatását a gazdaságban – hívta fel a figyelmet a Bloomberg. Noha a balkáni országban még így is akkora növekedés várható idén, ami Magyarországon csak vágyálom, az évtizedes gazdasági modellen kezdenek repedések mutatkozni.

Szerbiában már 10 hónapja zajlanak a kormányellenes tüntetések, amik tavaly még a Novi Sadi vasútállomás tetejének leszakadása után törtek ki, azonban gyorsan széleskörű elégedetlenségbe fordultak.

A megmozdulások már a teljes szerb gazdaságban éreztetik hatásukat: a külföldi működőtőke-beáramlás 40 százalékos mélyrepülést produkált az első félévben.

Az idei évre várt növekedést kétszer módosították lefelé – igaz, még így is 2,75 százalékos bővülést jelez előre a jegybank, tehát romba döntésről nem beszélhetünk.

Az FDI-beáramlás lassulása azonban fontos fejlemény, mert Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke részben a gazdaság növekedésének köszönhetően tudott 11 éven keresztül hatalmon maradni. Ez a fejlődés pedig jelentős a külföldi tőke bevonzására és az azokból történő beruházások felfuttatására alapozott gazdaságpolitikára épült.

A "magas politikai bizonytalanság" azt is akadályozza, hogy az ország megszilárdítsa a helyét a befektetésre ajánlott kategóriában a nagy hitelminősítőknél és ezzel csökkentse kockázati prémiumát. Az S&P ugyan tavaly októberben javított értékelésén, a Moody's-nál és a Fitchnél azonban még a bóvli szinten áll. A Fitch éppen idén júliusban vizsgálta felül az országkockázatokat, de végül nem minősítette fel Szerbiát, részben arra hivatkozva, hogy a tüntetéseknek köszönhetően nem kizárható egy előrehozott választás. A kampányidőszakok pedig gyakran járnak együtt a tömegek támogatását megnyerni hivatott, költséges intézkedésekkel.

A patthelyzet feloldására a közeljövőben nem igazán lehet számítani:

úgy tűnik, Vucic nem hajlandó lemondani és az elégedetlenség sem fog egyhamar eltűnni. Sőt, a nyáron a tüntetések intenzitása csak fokozódott. Így várhatóan a gazdasági károk is tovább fognak nőni.

