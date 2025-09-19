18 milliárdos megállapodást kötött a Masterplast és az MVM

A Masterplast Nyrt. közölte, hogy leányvállalata, a Masterplast Hungária Kft. 2025. szeptember 19-én több mint tíz évre szóló keretmegállapodást írt alá az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról.

A szerződés értelmében a Masterplast Hungária mint eladó vállalja, hogy az MVM egyedi megrendelései alapján Hitelesített Energia Megtakarítást (HEM) értékesít számára. (A HEM korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jognak minősül.)

A megállapodás alapján az MVM a teljes szerződéses időszak alatt mintegy 18 milliárd forint értékben vásárolhat HEM-et a Masterplast Hungáriától.

A most megkötött keretmegállapodás egy Magyarországon újszerűnek számító, átfogó szigetelési program alapjait teremti meg. A kezdeményezés keretében a Masterplast ingyenes szigetelőanyagot biztosít a programba bevont épületfelújításokhoz, elsősorban padlásfödém- és homlokzati szigetelési projektekhez.

