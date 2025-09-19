Brüsszel háborút indít a dohányipar ellen

Massimo Andolina, a PMI európai elnöke az Euractiv portálnak nyilatkozva kijelentette, hogy üdvözölnék egy független, tudományos alapokon nyugvó harmadik fél által végzett átfogó tanulmányt, amely validálná a vállalat állításait. Az Európai Bizottság a dohánytermékekre vonatkozó irányelvek felülvizsgálata keretében tervezi értékelni az e-cigaretták, a hevített dohánytermékek és egyéb nikotintermékek egészségügyi hatásait.

A Bizottság egyik tisztviselője megerősítette, hogy az értékelés kizárólag uniós forrásokból finanszírozott jövőbeli tanulmányokon fog alapulni, összhangban az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének etikai irányelveivel.

Míg a dohányipar azt állítja, hogy új termékei kevésbé károsak a hagyományos cigarettáknál, mind a WHO, mind az EU hangsúlyozza, hogy ezek továbbra is károsak az emberi egészségre, és

a hagyományos dohányzás felé vezető utat jelenthetnek.

Több egészségügyi és rákellenes szervezet nemrég levélben sürgette az uniós tagállamokat, hogy lépjenek fel az alternatív dohánytermékek ellen, amelyek továbbra is "növekvő aggodalomra" adnak okot a közegészségügy szempontjából, és "táplálják a fiatalok nikotinfüggőségét".

Növekvő feszültség tapasztalható a dohányipar és a Bizottság között, amely nemrég javasolta a cigaretták és az új termékek adójának emelését. Brüsszel emellett a nemzeti dohányadó-bevételek 15%-át a következő uniós költségvetésbe irányítaná át.

Várhelyi Olivér uniós egészségügyi biztos egy nemrég adott interjúban kiemelte, hogy az e-cigarettához hasonló termékek rendkívül népszerűek, különösen a fiatalok körében, és jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek. "Még nem fizetnek [adót]", mondta Várhelyi, "és számomra egyértelmű, hogy ezt meg kellene tenniük".

