Egyelőre a világ áll nyerésre Trump ellen

A globális gazdaság meglepő ellenállóképességet mutat annak ellenére, hogy Donald Trump elnök gazdaságpolitikai intézkedései növekvő bizonytalanságot okoznak. A piacok és a befektetők egyelőre nyugodtan reagálnak a kereskedelmi feszültségekre és a jegybanki függetlenséget érintő kihívásokra - számolt be egy friss világgazdasági elemzésről a Reuters.

Donald Trump elnökségének első nyolc hónapjában számos kihívás érte a globális gazdasági rendszert – a jelentős vámsokktól kezdve a Federal Reserve feletti irányításért folytatott harcig, sőt az amerikai államkapitalizmus egy új formájának kialakulásáig. Ennek ellenére a világ részvény- és kötvénypiacai, valamint a gazdasági aktivitás meglepően nyugodt maradt:

a világgazdaság tovább növekszik, a részvényárak emelkednek, és az inflációs félelmek mérsékeltek maradtak.

A BNP Paribas közgazdászai szerint a globális gazdaság meglepően stabil maradt a fokozódó kereskedelmi és politikai bizonytalanságok ellenére. Ez elsősorban a kedvező finanszírozási feltételeknek, a háztartások és vállalatok erős pénzügyi helyzetének, a mesterséges intelligencia által várható termelékenységnövekedésnek, valamint az alacsonyabb energiaáraknak köszönhető.

Az egyik legnagyobb korai félelem – egy folyamatosan növekvő vámokkal járó kereskedelmi háború és a nemzetközi szállítmányozás leállása – nem valósult meg. Az európai és ázsiai exportáló országokkal született amerikai megállapodások bár nem tökéletesek, de még mindig sokkal jobbak, mintha az amerikai elnök fenyegetései váltak volna valóra. Az amerikai kereskedelmi partnerek alkalmazkodtak a magas vámokkal való fenyegetéshez, ami mérsékeltebb vámtételeket eredményezett, amelyeket az exportőrök, importőrök és fogyasztók megosztanak egymás között.

Trump kísérletei a Fed elnökének leváltására és egyik kormányzójának elbocsátására – ami potenciálisan az egyik legrombolóbb lépése lehetett volna – eddig kudarcot vallottak. A pénzügyi piacok egyelőre nem reagálnak arra a kockázatra, hogy a Fehér Ház egyre nagyobb befolyást gyakorolhat a jegybankra, és csak akkor kezdhetnek el aggódni, ha ez a beavatkozás valóban megtörténik.

A jelenlegi nyugalmi állapot lélegzetvételnyi teret adott a globális gazdaság többi részének.

Az euróövezet a vártnál jobban teljesít, az Európai Központi Bank a múlt héten 1,2 százalékra emelte 2025-ös GDP-növekedési előrejelzését a tavalyi 0,9 százalékról.

Németország, Európa legnagyobb gazdasága, 2026-ra és 2027-re 1,5-2,0 százalékos GDP-növekedést vetít előre az infrastruktúrára és védelmi projektekre fordított jelentős közkiadások, valamint adócsökkentések révén.

A feltörekvő piacok gazdaságai is tartják magukat, amit az amerikai dollár gyengülése is támogat. Az elemzők Brazíliát, Mexikót és Indiát emelik ki pozitív példaként, utóbbi adócsökkentésekkel próbálja növelni a belföldi keresletet, hogy részben ellensúlyozza az amerikai vámok növekedést lassító hatását.

Sokan úgy érzik, hogy a mostani kedvező gazdasági helyzet nem áll túl szilárd alapokon. Ryozo Himino, a japán jegybank alelnöke szerint ennek az lehet az oka, hogy a vámok hatásai csak később fognak igazán megmutatkozni, és arra is figyelmeztetett, hogy

az amerikai kormányzat olyan intézkedéseket is hozhat, amelyeket még nem látunk előre.

Alan Siow, a Ninety One befektetési menedzser portfóliókezelője szerint időbe telhet, mire megértjük, mi történik a globális ellátási láncokban, mivel a vállalatok a pandémia alatt jelentős készleteket halmoztak fel, és Trump vámjai előtt is sok megrendelést előrehoztak.

A gazdasági szakértők szerint ez egy hosszú távú alkalmazkodás lesz

- zárta gondolatait a portfóliókezelő.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock