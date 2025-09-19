Egyelőre a világ áll nyerésre Trump ellen

Donald Trump elnökségének első nyolc hónapjában számos kihívás érte a globális gazdasági rendszert – a jelentős vámsokktól kezdve a Federal Reserve feletti irányításért folytatott harcig, sőt az amerikai államkapitalizmus egy új formájának kialakulásáig. Ennek ellenére a világ részvény- és kötvénypiacai, valamint a gazdasági aktivitás meglepően nyugodt maradt:
a világgazdaság tovább növekszik, a részvényárak emelkednek, és az inflációs félelmek mérsékeltek maradtak.
A BNP Paribas közgazdászai szerint a globális gazdaság meglepően stabil maradt a fokozódó kereskedelmi és politikai bizonytalanságok ellenére. Ez elsősorban a kedvező finanszírozási feltételeknek, a háztartások és vállalatok erős pénzügyi helyzetének, a mesterséges intelligencia által várható termelékenységnövekedésnek, valamint az alacsonyabb energiaáraknak köszönhető.
Az egyik legnagyobb korai félelem – egy folyamatosan növekvő vámokkal járó kereskedelmi háború és a nemzetközi szállítmányozás leállása – nem valósult meg. Az európai és ázsiai exportáló országokkal született amerikai megállapodások bár nem tökéletesek, de még mindig sokkal jobbak, mintha az amerikai elnök fenyegetései váltak volna valóra. Az amerikai kereskedelmi partnerek alkalmazkodtak a magas vámokkal való fenyegetéshez, ami mérsékeltebb vámtételeket eredményezett, amelyeket az exportőrök, importőrök és fogyasztók megosztanak egymás között.
Trump kísérletei a Fed elnökének leváltására és egyik kormányzójának elbocsátására – ami potenciálisan az egyik legrombolóbb lépése lehetett volna – eddig kudarcot vallottak. A pénzügyi piacok egyelőre nem reagálnak arra a kockázatra, hogy a Fehér Ház egyre nagyobb befolyást gyakorolhat a jegybankra, és csak akkor kezdhetnek el aggódni, ha ez a beavatkozás valóban megtörténik.
A jelenlegi nyugalmi állapot lélegzetvételnyi teret adott a globális gazdaság többi részének.
Az euróövezet a vártnál jobban teljesít, az Európai Központi Bank a múlt héten 1,2 százalékra emelte 2025-ös GDP-növekedési előrejelzését a tavalyi 0,9 százalékról.
Németország, Európa legnagyobb gazdasága, 2026-ra és 2027-re 1,5-2,0 százalékos GDP-növekedést vetít előre az infrastruktúrára és védelmi projektekre fordított jelentős közkiadások, valamint adócsökkentések révén.
A feltörekvő piacok gazdaságai is tartják magukat, amit az amerikai dollár gyengülése is támogat. Az elemzők Brazíliát, Mexikót és Indiát emelik ki pozitív példaként, utóbbi adócsökkentésekkel próbálja növelni a belföldi keresletet, hogy részben ellensúlyozza az amerikai vámok növekedést lassító hatását.
Sokan úgy érzik, hogy a mostani kedvező gazdasági helyzet nem áll túl szilárd alapokon. Ryozo Himino, a japán jegybank alelnöke szerint ennek az lehet az oka, hogy a vámok hatásai csak később fognak igazán megmutatkozni, és arra is figyelmeztetett, hogy
az amerikai kormányzat olyan intézkedéseket is hozhat, amelyeket még nem látunk előre.
Alan Siow, a Ninety One befektetési menedzser portfóliókezelője szerint időbe telhet, mire megértjük, mi történik a globális ellátási láncokban, mivel a vállalatok a pandémia alatt jelentős készleteket halmoztak fel, és Trump vámjai előtt is sok megrendelést előrehoztak.
A gazdasági szakértők szerint ez egy hosszú távú alkalmazkodás lesz
- zárta gondolatait a portfóliókezelő.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Nagyon veszélyes tárgyat találtak, több ezer embert kell evakuálni Németországban
A szovjetek „hagyták ott” a második világháborúban.
Beperlik a Deutsche Bank vezérigazgatóját - Azt állítják, tönkretette egyesek karrierjét
A bank teljesen megalapozatlannak tartja a követelést.
Elküldi dolgozóinak ötödét és az AI-ra fogad a világ egyik legangyobb technológiai befektetője
AI-birodalmat húznak fel.
Drónfalat emelhetnek az EU keleti végeire: Ukrajnával egyeztetnek a védelmi miniszterek
Az EU védelmi biztosa mihamarabb valóra váltaná a tervet.
Háborúk? Dehogy, nem azok jelentik a legnagyobb kockázatot a tőzsdékre
Elég egy rossz gyorsjelentés, és borulhat minden.
Csaknem 5 millió forintért vacsorázott valaki ezzel a bankvezérrel
Jótékonysági célra ajánlották fel az összeget.
Donald Trump: "nem a legjobb dolog", amikor európai országok veszik az orosz olajat
Akkor jöhet el a béke, ha csökken az olaj ára?
Új várakozásokkal állt elő a Deutsche Bank, mellélőttek az elemzők
Az egyik üzletág jobban, a másik rosszabbul teljesít a vártnál.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod