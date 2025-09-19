Felújítás jön a pécsi fővonalon: jelentősen módosul a menetrend, pótlóbuszokkal kell számolni

  • Megjelenítés
Folytatódik a pécsi fővonal karbantartása keddtől; három hétig autóbuszok közlekednek Dombóvár, illetve Szentlőrinc és Pécs között - közölte a MÁV Zrt. pénteken.

Közleményük szerint a pécsi fővonalon szeptemberben és októberben folytatják azokat a karbantartási munkálatokat, amelyek célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a Budapest és Pécs közötti a vonatközlekedés pontosabbá tétele.

A beruházás a MÁV saját forrásaiból, mintegy 750 millió forintból valósul meg - tették hozzá.

A pálya felújítása kedden Mecsekalja-Cserkút állomáson kezdődik, s ekkor jelentősen módosul a menetrend a pécsi fővonalon október 12-ig. Budapest és Pécs között a vágányzár ideje alatt eltérő szakaszokon, részlegesen pótlóbuszos utazásra és a vasútitól eltérő eljutási időre kell számítani - emelték ki.

A korlátozás ideje alatt érvényes menetrendek elérhetőek a MÁV-csoport honlapján, valamint az elektronikus, online felületeinken (MÁV és MÁV+ applikáció, jegy.mav.hu) is - áll a közleményben.

