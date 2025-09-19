Figyeljenek a budapestiek: különleges munkálatok kezdődnek a hétvégén

Szombaton és vasárnap reggel fél héttől délután fél kettőig tisztítják az Erzsébet hidat - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint az Erzsébet híd megtisztításával veszi kezdetét az FKF idei őszi hídmosási programja, amelynek során megtisztulnak a budapesti hidak és a Váralagút is. Szombaton az Erzsébet híd déli, vasárnap pedig a híd északi oldalát tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával - írták.

Kérik a hidakon az adott időszakban közlekedőket, hogy

figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László