  • Megjelenítés
Figyeljenek a budapestiek: különleges munkálatok kezdődnek a hétvégén
Gazdaság

Figyeljenek a budapestiek: különleges munkálatok kezdődnek a hétvégén

MTI
Szombaton és vasárnap reggel fél héttől délután fél kettőig tisztítják az Erzsébet hidat - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint az Erzsébet híd megtisztításával veszi kezdetét az FKF idei őszi hídmosási programja, amelynek során megtisztulnak a budapesti hidak és a Váralagút is. Szombaton az Erzsébet híd déli, vasárnap pedig a híd északi oldalát tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával - írták.

Kérik a hidakon az adott időszakban közlekedőket, hogy

figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Akkora a zavar a fejekben, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a gömbölyű Földről ír!
Gazdaság
Egyelőre a világ áll nyerésre Trump ellen
Pénzcentrum
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility