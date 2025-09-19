Figyelmeztet a pénzember: nyakunkon a válság, de nem úgy, ahogy azt sokan várnák

A Fed kulcsfontosságú kamatdöntése előtt néhány órával adott interjújában Peter Schiff, az Euro Pacific Asset Management vezető közgazdásza kifejtette, hogy
a gazdaságot fenyegető valódi veszély már nem a magánszektor adóssága, hanem az amerikai államadósság vélt biztonsága.
Ez lehet a Fed eddigi legnagyobb hibája. Nemcsak hogy nem kellene kamatot csökkenteniük, hanem emelniük kellene
- mondta Schiff. Véleménye szerint a jegybank túl korán fejezte be az előző szigorítási ciklusát, tehát nem azért, mert megnyerte az inflációval vívott harcát, hanem a tavaly kezdődött bankválság miatt.
Schiff szerint bár sokan erre számítanak, de a közelgő válság nem a 2008-ashoz fog hasonlítani.
Ez nem a magánhitelekbe vetett bizalom elvesztéséről fog szólni, hanem az állami hitelekről. Az amerikai kormányba vetett bizalom elvesztéséről lesz szó
- magyarázta.
A közgazdász a dollárba vetett bizalom elvesztésének jeleként említette, hogy a külföldi hitelezők kivonulnak az amerikai államadósság-piacról. Cáfolta Scott Bessent pénzügyminiszter állítását is, miszerint az amerikai kötvények idén a világ legjobban teljesítő eszközei voltak. "Téved, mert nem veszi figyelembe a devizaárfolyamokat" - húzta alá Schiff. Szerinte a globális piacok az idén jelentős veszteségeket szenvedtek el az amerikai államkötvényeken a dollár értékének 10%-os csökkenése miatt, ami teljesen eltüntette a hozamot. Ez nem csupán elmélet, mutt rá: a legfrissebb Treasury-adatok szerint Kína amerikai adósságtartalékai a 2009 óta mért legalacsonyabb szintre, körülbelül 756 milliárd dollárra csökkentek.
A közgazdász figyelmeztetett az amerikai pénzügyi rendszer intézményi kereteit fenyegető veszélyekre is, utalva a Trump elnök Lisa Cook Fed-kormányzó leváltási kísérlete körüli jogi csatára. "Valós veszély, hogy a Legfelsőbb Bíróság úgy dönthet, hogy Trumpnak joga van elbocsátani őt.
Ez teljesen lerombolhatja a Fed függetlenségét
- figyelmeztetett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
