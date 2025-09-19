  • Megjelenítés
FONTOS Kész az EU orosz energiavásárlásokat blokkoló szankciós csomagja — nagy fejtörés érheti Magyarországot
Figyelmeztet a pénzember: nyakunkon a válság, de nem úgy, ahogy azt sokan várnák
Gazdaság

Figyelmeztet a pénzember: nyakunkon a válság, de nem úgy, ahogy azt sokan várnák

Portfolio
Peter Schiff közgazdász szerint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a legnagyobb hibáját követte el a kamatvágással, ami felgyorsíthatja az amerikai kormányba vetett bizalom válságát - írja a Kitco. Schiff szerint bár sokan erre számítanak, de a közelgő válság nem a 2008-ashoz fog hasonlítani: ez nem a magánhitelekkel kapcsolatos veszélyről fog szólni, hanem az amerikai kormányba vetett bizalom elvesztéséről.

A Fed kulcsfontosságú kamatdöntése előtt néhány órával adott interjújában Peter Schiff, az Euro Pacific Asset Management vezető közgazdásza kifejtette, hogy

a gazdaságot fenyegető valódi veszély már nem a magánszektor adóssága, hanem az amerikai államadósság vélt biztonsága.

Ez lehet a Fed eddigi legnagyobb hibája. Nemcsak hogy nem kellene kamatot csökkenteniük, hanem emelniük kellene

- mondta Schiff. Véleménye szerint a jegybank túl korán fejezte be az előző szigorítási ciklusát, tehát nem azért, mert megnyerte az inflációval vívott harcát, hanem a tavaly kezdődött bankválság miatt.

Schiff szerint bár sokan erre számítanak, de a közelgő válság nem a 2008-ashoz fog hasonlítani.

Ez nem a magánhitelekbe vetett bizalom elvesztéséről fog szólni, hanem az állami hitelekről. Az amerikai kormányba vetett bizalom elvesztéséről lesz szó

- magyarázta.

A közgazdász a dollárba vetett bizalom elvesztésének jeleként említette, hogy a külföldi hitelezők kivonulnak az amerikai államadósság-piacról. Cáfolta Scott Bessent pénzügyminiszter állítását is, miszerint az amerikai kötvények idén a világ legjobban teljesítő eszközei voltak. "Téved, mert nem veszi figyelembe a devizaárfolyamokat" - húzta alá Schiff. Szerinte a globális piacok az idén jelentős veszteségeket szenvedtek el az amerikai államkötvényeken a dollár értékének 10%-os csökkenése miatt, ami teljesen eltüntette a hozamot. Ez nem csupán elmélet, mutt rá: a legfrissebb Treasury-adatok szerint Kína amerikai adósságtartalékai a 2009 óta mért legalacsonyabb szintre, körülbelül 756 milliárd dollárra csökkentek.

A közgazdász figyelmeztetett az amerikai pénzügyi rendszer intézményi kereteit fenyegető veszélyekre is, utalva a Trump elnök Lisa Cook Fed-kormányzó leváltási kísérlete körüli jogi csatára. "Valós veszély, hogy a Legfelsőbb Bíróság úgy dönthet, hogy Trumpnak joga van elbocsátani őt.

Ez teljesen lerombolhatja a Fed függetlenségét

- figyelmeztetett. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bánya, aranybánya, ausztrália
Gazdaság
Az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkanhattak!
Pénzcentrum
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility