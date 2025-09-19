Gyakorlatilag csődbe ment egy ország, az IMF és a Világbank is kimondta az áment

Etiópia adósságválsága új szakaszába lépett, miután a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank hivatalosan is fenntarthatatlannak minősítette az ország államadósságát. A két intézmény közös elemzése szerint Etiópia immár adósságcsapdában van, ami egyszerre likviditási és fizetőképességi problémákat jelez – írja elemzésében a BirrMetrics.
A helyzetet súlyosbította, hogy 2023 végén az ország elmulasztott egy kamatfizetést, majd decemberben egy egymilliárd dolláros eurokötvény tőketörlesztését sem teljesítette, ami lényegében államcsődöt ért.
Ezek az események megrendítették a befektetői bizalmat és tovább növelték az ország pénzügyi sérülékenységét.
A számok riasztó képet festenek:
az etióp külső adósság mértéke elérte az export 206,6 százalékát, jóval meghaladva a 140 százalékos fenntarthatósági küszöböt.
Az adósságszolgálat jövőre várhatóan az exportbevételek 36,6 százalékát emészti fel, ami több mint háromszorosa a javasolt szintnek. Hasonlóan aggasztó a költségvetési kép is, hiszen 2025-ben a kormányzati bevételek 37,7 százalékát fordítják majd adósságtörlesztésre. Bár az összesített államadósság aránya a GDP-hez viszonyítva három év alatt közel 49 százalékról 34,8 százalékra csökkent, ennek csaknem fele külső hitelezőkkel szemben áll fenn, főként a Világbank csoportjához tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társaság, valamint Kína felé. Ez óriási terhet ró az ország korlátozott devizatartalékaira.
Az IMF szerint Etiópia kilábalásának kulcsa egy átfogó reformcsomag, amely piaci alapú árfolyamrendszerre való áttérést, fiskális konszolidációt és szigorúbb monetáris politikát tartalmaz.
A kormány már megtette az első lépéseket: lebegővé tette a birr árfolyamát, csökkentette az eltérést a hivatalos és a feketepiaci árfolyam között, valamint megkezdte a központi bank közvetlen finanszírozásának kivezetését. A reformok azonban komoly társadalmi és politikai ellenállásba ütközhetnek. Az infláció jelenleg is 13 százalék felett van, ami növeli a lakosság elégedetlenségét, miközben az ország gazdasági növekedése bár viszonylag erős – 2024-ben 8,1, idén várhatóan 7,2 százalék – elmarad a 2019 előtti lendülettől. A biztonsági helyzet romlása tovább gyengítheti a befektetői bizalmat.
Etiópia számára a következő hónapok döntőek lesznek: a G20 által koordinált adósságrendezési keretben idén márciusban született megállapodás az állami hitelezőkkel, ami megnyithatja az utat egy hivatalos megállapodás előtt.
A magánhitelezőkkel azonban még nem sikerült megegyezni.
Az IMF úgy becsüli, hogy az országnak 2028-ig 10,8 milliárd dolláros finanszírozási hiányt kell áthidalnia adósságleírás, multilaterális hitelek és reformok segítségével. Ha a restrukturálás sikeres, 2028 közepére az adósságmutatók ismét fenntartható szintre csökkenhetnek. Ennek része a tervezett adóreform, az állami vállalatok átalakítása és célzott szociális kiadások bevezetése, amelyeket a nemzetközi partnerek támogatása és a belső gazdasági stabilizáció erősíthet meg.
