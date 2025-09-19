Így lehet a szemétből pénzt csinálni - Háztartási technológiával is működik a trükk

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Helsinki Egyetem és a Jyväskylä Egyetem tudósai olyan eljárást dolgoztak ki, amely

hétköznapi konyhai alapanyagokat használ az elektronikai hulladékban található ezüst kinyerésére.

A Chemical Engineering Journal szaklapban publikált tanulmány a szerzők szerint fenntartható és ipari méretekben is alkalmazható alternatívát kínál.

Hogyan működik?

Az eljárás lényege, hogy a növényi olajokban (például napraforgó- vagy olívaolajban) található zsírsavakat hidrogén-peroxiddal keverik össze. Enyhe melegítés után ez a kombináció biztonságosan feloldja az ezüstöt a régi áramköri lapokból, vezetékekből vagy billentyűzet-csatlakozókból. Ezután etil-acetát segítségével szilárd formában nyerik ki az ezüstöt. A hagyományos módszerekkel ellentétben, amelyek erős savakat vagy cianid alapú oldatokat használnak, ez a technika elkerüli a mérgező szennyezést és a légszennyezést.

A kutatók fejlett számítógépes modellekkel vizsgálták, hogyan lépnek kölcsönhatásba a zsírsavak az ezüstionokkal. A folyamat elméletileg nemcsak stabilizálja az ezüstöt, hanem lehetővé teszi annak egyszerű kinyerését is. További előnye, hogy az alapanyagok újrafelhasználhatók, nincs vegyi hulladék, és a költségek is alacsonyak.

Miért fontos ez?

Az ezüst nélkülözhetetlen alapanyag a mindennapi elektronikai eszközökben, napelemekben, elektromos járművekben és orvostechnikai eszközökben,

mégis kevesebb mint 20%-át hasznosítják újra.

Miközben az ezüst iránti kereslet növekszik és a természetes források csökkennek, az ezüst ára az elmúlt 25 évben hatszorosára emelkedett. Ez az elektronikai hulladékot valódi kincsesbányává teszi azok számára, akik környezetkímélő módon tudják kinyerni belőle a fémeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images