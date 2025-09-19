  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Szombaton ezúttal sem készülhetünk a nagykereskedelmi árakban változásra - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj ára sem módosul holnap.

2025.09.19-én az alább átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter 
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
