Itt a globális zűrzavar - Drasztikus lépésre készül a lengyel jegybank

A lengyel jegybank a múlt héten jelentette be tervét, miszerint

aranytartalékait a teljes tartalékeszközök 30 százalékára kívánja növelni.

A Lengyel Nemzeti Bank már eddig is jelentősen bővítette aranykészleteit: 2024-ben a legnagyobb központi banki aranyvásárló volt, és 2025 első nyolc hónapjában is folytatta a felvásárlást, további 67 tonnával gyarapítva készleteit.

Adam Glapiński jegybankelnök tavaly még csak 20 százalékos aranytartalék-arányt tűzött ki célul. A Világgazdasági Tanács adatai szerint

Lengyelország jelenleg valamivel több mint 515 tonna aranyat birtokol,

ami tartalékainak 22 százalékát teszi ki – ez meghaladja az Európai Központi Bank készleteit. Összehasonlításképpen: 1996-ban a lengyel jegybank mindössze 14 tonna arannyal rendelkezett.

A további bővítési tervek bejelentésekor Glapiński az aranyat "az állami tartalékok egyetlen biztonságos befektetésének" nevezte

a globális zűrzavar és az új pénzügyi rend keresésének nehéz időszakában.

Egy korábbi interjúban kiemelte, hogy az arany nincs közvetlen kapcsolatban egyetlen nemzeti gazdaságpolitikával sem, válságok idején biztonságos menedéket nyújt, és hosszú távon megőrzi reálértékét.

A lengyel törekvés nem egyedülálló: a központi bankok világszerte 1044,6 tonnával növelték hivatalos aranytartalékaikat 2024-ben, ami a 15. egymást követő éve volt a tartalékok bővítésének.

A tavalyi év a harmadik legnagyobb központi banki aranytartalék-bővítést hozta a nyilvántartások szerint,

mindössze 6,2 tonnával maradva el a 2023-as értéktől és 91 tonnával a 2022-es rekordtól (1136 tonna).

Összehasonlításképpen: 2010 és 2021 között a központi bankok aranytartalékai évente átlagosan csak 473 tonnával növekedtek.

