Itt a globális zűrzavar - Drasztikus lépésre készül a lengyel jegybank

A lengyel jegybank a múlt héten jelentette be tervét, miszerint
aranytartalékait a teljes tartalékeszközök 30 százalékára kívánja növelni.
A Lengyel Nemzeti Bank már eddig is jelentősen bővítette aranykészleteit: 2024-ben a legnagyobb központi banki aranyvásárló volt, és 2025 első nyolc hónapjában is folytatta a felvásárlást, további 67 tonnával gyarapítva készleteit.
Adam Glapiński jegybankelnök tavaly még csak 20 százalékos aranytartalék-arányt tűzött ki célul. A Világgazdasági Tanács adatai szerint
Lengyelország jelenleg valamivel több mint 515 tonna aranyat birtokol,
ami tartalékainak 22 százalékát teszi ki – ez meghaladja az Európai Központi Bank készleteit. Összehasonlításképpen: 1996-ban a lengyel jegybank mindössze 14 tonna arannyal rendelkezett.
A további bővítési tervek bejelentésekor Glapiński az aranyat "az állami tartalékok egyetlen biztonságos befektetésének" nevezte
a globális zűrzavar és az új pénzügyi rend keresésének nehéz időszakában.
Egy korábbi interjúban kiemelte, hogy az arany nincs közvetlen kapcsolatban egyetlen nemzeti gazdaságpolitikával sem, válságok idején biztonságos menedéket nyújt, és hosszú távon megőrzi reálértékét.
A lengyel törekvés nem egyedülálló: a központi bankok világszerte 1044,6 tonnával növelték hivatalos aranytartalékaikat 2024-ben, ami a 15. egymást követő éve volt a tartalékok bővítésének.
A tavalyi év a harmadik legnagyobb központi banki aranytartalék-bővítést hozta a nyilvántartások szerint,
mindössze 6,2 tonnával maradva el a 2023-as értéktől és 91 tonnával a 2022-es rekordtól (1136 tonna).
Összehasonlításképpen: 2010 és 2021 között a központi bankok aranytartalékai évente átlagosan csak 473 tonnával növekedtek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
10 hónapja tartó tüntetéssorozat fagyasztotta be a külföldi pénzcsapokat
40 százalékos a mélyrepülés.
280 milliárd forintos óriásberuházás érkezik, 2500 új munkahely jön létre Békéscsabán
A magyar állam 49 milliárd forintos támogatást nyújt ehhez.
Már az amerikai Szenátus előtt az orosz energiavásárlásokat megtorló csomag
Egyre jobban nő a nyomás a Moszkvával üzletelő országokon.
Figyelmeztetést küldött Zelenszkij Trumpnak: nem hallják a szavait!
Az X-en posztolt.
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
Mindent megtudhatsz, amit a vállalati finanszírozásról tudni akartál.
Az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkanhattak!
Jövőre indulhat a kitermelés.
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető.
Akkor is érdemes figyelni a kölcsönöket, ha nincs új hitelcélod
Lehet jobb ajánlat a korábban felvett meglévő kölcsönödnél. Annak lecserélésével, vagyis egy hitelkiváltással rengeteg pénzt spórolhatsz meg. Egy két éve jó kamat mellett felvett személy
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod