  • Megjelenítés
Itt a globális zűrzavar - Drasztikus lépésre készül a lengyel jegybank
Gazdaság

Itt a globális zűrzavar - Drasztikus lépésre készül a lengyel jegybank

Portfolio
A Lengyel Nemzeti Bank jelentősen növelni kívánja aranytartalékait, a jelenlegi 22 százalékról 30 százalékra emelve a nemesfém arányát a teljes tartalékeszközökön belül - írta meg a Gold-Eagle. Adam Glapiński jegybankelnök az aranyat az állami tartalékok egyetlen biztonságos befektetésének nevezte "a globális zűrzavar és az új pénzügyi rend keresésének nehéz időszakában".
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

A lengyel jegybank a múlt héten jelentette be tervét, miszerint

aranytartalékait a teljes tartalékeszközök 30 százalékára kívánja növelni.

A Lengyel Nemzeti Bank már eddig is jelentősen bővítette aranykészleteit: 2024-ben a legnagyobb központi banki aranyvásárló volt, és 2025 első nyolc hónapjában is folytatta a felvásárlást, további 67 tonnával gyarapítva készleteit.

Adam Glapiński jegybankelnök tavaly még csak 20 százalékos aranytartalék-arányt tűzött ki célul. A Világgazdasági Tanács adatai szerint

Lengyelország jelenleg valamivel több mint 515 tonna aranyat birtokol,

ami tartalékainak 22 százalékát teszi ki – ez meghaladja az Európai Központi Bank készleteit. Összehasonlításképpen: 1996-ban a lengyel jegybank mindössze 14 tonna arannyal rendelkezett.

A további bővítési tervek bejelentésekor Glapiński az aranyat "az állami tartalékok egyetlen biztonságos befektetésének" nevezte

a globális zűrzavar és az új pénzügyi rend keresésének nehéz időszakában.

Egy korábbi interjúban kiemelte, hogy az arany nincs közvetlen kapcsolatban egyetlen nemzeti gazdaságpolitikával sem, válságok idején biztonságos menedéket nyújt, és hosszú távon megőrzi reálértékét.

A lengyel törekvés nem egyedülálló: a központi bankok világszerte 1044,6 tonnával növelték hivatalos aranytartalékaikat 2024-ben, ami a 15. egymást követő éve volt a tartalékok bővítésének.

A tavalyi év a harmadik legnagyobb központi banki aranytartalék-bővítést hozta a nyilvántartások szerint,

mindössze 6,2 tonnával maradva el a 2023-as értéktől és 91 tonnával a 2022-es rekordtól (1136 tonna).

Összehasonlításképpen: 2010 és 2021 között a központi bankok aranytartalékai évente átlagosan csak 473 tonnával növekedtek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
D_SOS20250822014
Gazdaság
Lantos Csaba egy olyan számot mondott be, aminek sokan örülhetnek
Pénzcentrum
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility