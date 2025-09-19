Jelentős magyar-szlovák gázmegállapodás született, ami tovább erősíti a régió ellátását

Újabb lépés a régiós integráció felé

A két ország közötti együttműködés nem új keletű: idén áprilisban már sor került egy hasonló bővítésre, amikor a kapacitást 2,63 milliárd köbméterről 3,5 milliárd köbméterre emelték. A mostani döntés ezt a folyamatot folytatja, és

közel 20%-os kapacitásbővítést jelent a jelenlegi szinthez képest.

A felek kiemelték, hogy a kapacitásnöveléshez még szükség van a nemzeti hatóságok hivatalos jóváhagyására. A piaci szereplők részletes tájékoztatást csak az engedélyezési eljárások lezárulta után kapnak. Az új megállapodás értelmében így a nem megszakítható kapacitás 5 300 315 kWh/órára (500 ezer m³/óra) emelkedik.

Ez éves szinten a korábbi 3,5 milliárd köbméteres szállítási kapacitáshoz képest képest

4,38 milliárd köbmétert jelent.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Az október 8-án megrendezésre kerülő energetikai csúcsrendezvényünk kiemelt témája lesz a földgáz is, amelyen Ferencz I. Szabolcs FGSZ elnök-vezérigazgató is részt vesz - részletek:

Románia is felgyorsítja a folyamatokat

Eközben az MTI azt is megírta, hogy

csütörtöki ülésén nemzeti jelentőségű projektté nyilvánította a román kormány a Magyarország felé vezető gázvezeték fejlesztést.

Ez az Európai Unió egyik kiemelt infrastrukturális projektje, a BRUA gázvezeték (Bulgária–Románia–Magyarország–Ausztria). A határhoz közeli Horia mérőállomás és kompresszorállomás fejlesztésével, valamint a Recaș–Horia közötti új vezeték kiépítésével lehetővé válik a nagyobb nyomású és kétirányú gázáramlás. Ez kulcsfontosságú előrelépés Magyarország számára, mivel hozzáférést nyithat a Fekete-tenger partján fekvő és tervezetten 2027-ben üzembe álló Neptun Deep gázmezőhöz, illetve a Kaszpi-térségből érkező energiahordozókhoz.

A hazánkat is érintő beruházás célja, hogy a Románia és Magyarország közötti kapacitás a jelenlegi 1,75 milliárd köbméterről 4,4 milliárd köbméterre emelkedjen.

A Vertikális Folyosó jelentősége

A bővítés egyben fontos építőeleme az úgynevezett Vertikális Gázfolyosó (Vertical Corridor) kialakításának is. A projekt célja, hogy a görög LNG-terminálokból származó főleg amerikai forrásokat eljuttassa Bulgáriába, Romániába, Magyarországra, Szlovákiába és végezetül Ukrajnába és Moldovába.

Az FGSZ szerint a mostani fejlesztés, valamint a jövőbeni rendszerbővítések jelentősen javítják majd az észak–déli irányú kétirányú szállításokat. Ez kulcsfontosságú a régió számára, amely a következő években több mint 30 milliárd köbméteres éves gázellátási hiánnyal nézhet szembe az orosz import visszaszorulása miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images