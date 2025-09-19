  • Megjelenítés
Jelentős magyar-szlovák gázmegállapodás született, ami tovább erősíti a régió ellátását
Gazdaság

Jelentős magyar-szlovák gázmegállapodás született, ami tovább erősíti a régió ellátását

Portfolio
A magyar Földgázszállító Zrt. (FGSZ) és a szlovák eustream között megállapodás született a Veľké Zlievce–Balassagyarmat határkeresztező pontra: ennek eredményeként a Magyarországról Szlovákia felé irányuló, nem megszakítható kapacitás 3,5 milliárd köbméterről 4,38 milliárd köbméterre nő évente - közölte az FGSZ.

Újabb lépés a régiós integráció felé

A két ország közötti együttműködés nem új keletű: idén áprilisban már sor került egy hasonló bővítésre, amikor a kapacitást 2,63 milliárd köbméterről 3,5 milliárd köbméterre emelték. A mostani döntés ezt a folyamatot folytatja, és

közel 20%-os kapacitásbővítést jelent a jelenlegi szinthez képest.

A felek kiemelték, hogy a kapacitásnöveléshez még szükség van a nemzeti hatóságok hivatalos jóváhagyására. A piaci szereplők részletes tájékoztatást csak az engedélyezési eljárások lezárulta után kapnak. Az új megállapodás értelmében így a nem megszakítható kapacitás 5 300 315 kWh/órára (500 ezer m³/óra) emelkedik.

Ez éves szinten a korábbi 3,5 milliárd köbméteres szállítási kapacitáshoz képest képest

4,38 milliárd köbmétert jelent.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Az október 8-án megrendezésre kerülő energetikai csúcsrendezvényünk kiemelt témája lesz a földgáz is, amelyen Ferencz I. Szabolcs FGSZ elnök-vezérigazgató is részt vesz - részletek:
Információ és jelentkezés

Románia is felgyorsítja a folyamatokat

Eközben az MTI azt is megírta, hogy

csütörtöki ülésén nemzeti jelentőségű projektté nyilvánította a román kormány a Magyarország felé vezető gázvezeték fejlesztést.

Ez az Európai Unió egyik kiemelt infrastrukturális projektje, a BRUA gázvezeték (Bulgária–Románia–Magyarország–Ausztria). A határhoz közeli Horia mérőállomás és kompresszorállomás fejlesztésével, valamint a Recaș–Horia közötti új vezeték kiépítésével lehetővé válik a nagyobb nyomású és kétirányú gázáramlás. Ez kulcsfontosságú előrelépés Magyarország számára, mivel hozzáférést nyithat a Fekete-tenger partján fekvő és tervezetten 2027-ben üzembe álló Neptun Deep gázmezőhöz, illetve a Kaszpi-térségből érkező energiahordozókhoz.

A hazánkat is érintő beruházás célja, hogy a Románia és Magyarország közötti kapacitás a jelenlegi 1,75 milliárd köbméterről 4,4 milliárd köbméterre emelkedjen.

A Vertikális Folyosó jelentősége

A bővítés egyben fontos építőeleme az úgynevezett Vertikális Gázfolyosó (Vertical Corridor) kialakításának is. A projekt célja, hogy a görög LNG-terminálokból származó főleg amerikai forrásokat eljuttassa Bulgáriába, Romániába, Magyarországra, Szlovákiába és végezetül Ukrajnába és Moldovába.

Az FGSZ szerint a mostani fejlesztés, valamint a jövőbeni rendszerbővítések jelentősen javítják majd az észak–déli irányú kétirányú szállításokat. Ez kulcsfontosságú a régió számára, amely a következő években több mint 30 milliárd köbméteres éves gázellátási hiánnyal nézhet szembe az orosz import visszaszorulása miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Hamarosan még több földgáz juthat el Szlovákiába hazánkon keresztül

Magyarország ebből most kimaradt: fontos gázegyezmény született a régiónkban

Folynak a tárgyalások az új gázfolyosóról, ez Magyarországnak is az érdeke

Először vásárolt amerikai LNG-t Bulgária

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
federal reserve
Gazdaság
Nincs most könnyű helyzetben a Fed
Pénzcentrum
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility