Már az amerikai Szenátus előtt az orosz energiavásárlásokat megtorló csomag

Az amerikai szenátus új törvényjavaslattal korlátozná az orosz energiahordozók vásárlását. A tervezet főként Oroszország „árnyéktankerflottáját” célozza meg első körben, amellyel Moszkva kijátssza a nyugati olajszankciókat. Közben az EU is újabb intézkedéstervet rakott össze, miközben nő a feszültség az ukrajnai háború és a lengyel légtér megsértése miatt.

Az amerikai szenátus kétpárti törvényjavaslatot készít elő Oroszország úgynevezett „árnyéktankerflottájának” megcélozására, hogy tovább korlátozzák az ukrajnai háborút elindító ország energiabevételeit.

Ezek a rejtett tulajdonosi hátterű, gyakran elöregedett hajók Moszkva fő eszközei a nyugati energiaszankciók kijátszására, és jelentős bevételt biztosítanak az orosz háborús gépezet számára.

A már a Kongresszus elé beterjesztett Shadow Fleets Act célja, hogy ellehetetlenítse ezek működését, és szigorúbb intézkedéseket vezessen be az orosz LNG-projektek és a hadiipari bázis ellen is. Jim Risch republikánus szenátor szerint ezek a hajók és az általuk bonyolított olajeladások közvetlenül fenyegetik az amerikai és európai biztonságot – írja a Financial Times.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Az energiapiac legjelentősebb kihívásairól, az átalakuló geopolitikai helyzet hatásairól is szó lesz szakmai konferenciánkon a legfontosabb hazai szakértők részvételével. Ne maradjon le róla!

A jogszabályt Risch és Jeanne Shaheen demokrata szenátor közösen terjeszti elő, és máris széleskörű támogatást kapott a szenátusban, köztük Trump szövetségeseitől, Lindsey Grahamtől és Tom Cottontól. A kezdeményezés része annak a szélesebb kongresszusi törekvésnek, amely nagyobb nyomást akar gyakorolni Moszkvára.

Egy másik törvényjavaslat Oroszországot a terrorizmust támogató államként minősítené az elhurcolt ukrán gyerekek miatt, míg egy harmadik, úgynevezett „csonttörő” szankciós csomag több mint 80 szenátor támogatását élvezte.

Donald Trump amerikai elnök eközben tárgyalásokkal próbálja rávenni Vlagyimir Putyin orosz elnököt a tűzszünetre, miután múlt hónapban Alaszkában csúcstalálkozót tartott vele. Bár több határidőt is szabott a tűzszünet elérésére, eddig nem lépett fel közvetlen költségekkel Moszkva ellen.

India ellen viszont már vámokat vezetett be az orosz olajvásárlások miatt, jelezve, hogy kész keményebb lépésekre is, ha nem ér el áttörést a tárgyalásokon.

Eközben az Európai Unió nagykövetei Brüsszelben új szankciós csomagról tárgyalnak miután az Európai Bizottság elfogadta a 19. korlátozóintézkedésekből álló csomagot, amely az orosz olaj- és gáztermelést, valamint a Kínán és Indián keresztüli kereskedelmi csatornákat célozná.

Emellett nagyon fontos, hogy az orosz energiahordozók vásárlását csak 2027-ig engedélyezné a tagállamoknak, ami Magyarországnak is fejtörést okozhat.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 19. Kész az EU orosz energiavásárlásokat blokkoló szankciós csomagja — nagy fejtörés érheti Magyarországot

Az EU-ban egyre erősebb a törekvés az orosz energiaimport gyorsabb kivezetésére, Trump pedig követelésként fogalmazta ezt meg Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel a héten lefolytatott telefonbeszélgetésében. Mindez közben történik, hogy Oroszország fokozta az ukrajnai támadásokat, és drónjai már lengyel légtérbe is behatoltak, amire a NATO először reagált közvetlen katonai fellépéssel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images