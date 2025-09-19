Már az amerikai Szenátus előtt az orosz energiavásárlásokat megtorló csomag

Az amerikai szenátus kétpárti törvényjavaslatot készít elő Oroszország úgynevezett „árnyéktankerflottájának” megcélozására, hogy tovább korlátozzák az ukrajnai háborút elindító ország energiabevételeit.
Ezek a rejtett tulajdonosi hátterű, gyakran elöregedett hajók Moszkva fő eszközei a nyugati energiaszankciók kijátszására, és jelentős bevételt biztosítanak az orosz háborús gépezet számára.
A már a Kongresszus elé beterjesztett Shadow Fleets Act célja, hogy ellehetetlenítse ezek működését, és szigorúbb intézkedéseket vezessen be az orosz LNG-projektek és a hadiipari bázis ellen is. Jim Risch republikánus szenátor szerint ezek a hajók és az általuk bonyolított olajeladások közvetlenül fenyegetik az amerikai és európai biztonságot – írja a Financial Times.
A jogszabályt Risch és Jeanne Shaheen demokrata szenátor közösen terjeszti elő, és máris széleskörű támogatást kapott a szenátusban, köztük Trump szövetségeseitől, Lindsey Grahamtől és Tom Cottontól. A kezdeményezés része annak a szélesebb kongresszusi törekvésnek, amely nagyobb nyomást akar gyakorolni Moszkvára.
Egy másik törvényjavaslat Oroszországot a terrorizmust támogató államként minősítené az elhurcolt ukrán gyerekek miatt, míg egy harmadik, úgynevezett „csonttörő” szankciós csomag több mint 80 szenátor támogatását élvezte.
Donald Trump amerikai elnök eközben tárgyalásokkal próbálja rávenni Vlagyimir Putyin orosz elnököt a tűzszünetre, miután múlt hónapban Alaszkában csúcstalálkozót tartott vele. Bár több határidőt is szabott a tűzszünet elérésére, eddig nem lépett fel közvetlen költségekkel Moszkva ellen.
India ellen viszont már vámokat vezetett be az orosz olajvásárlások miatt, jelezve, hogy kész keményebb lépésekre is, ha nem ér el áttörést a tárgyalásokon.
Eközben az Európai Unió nagykövetei Brüsszelben új szankciós csomagról tárgyalnak miután az Európai Bizottság elfogadta a 19. korlátozóintézkedésekből álló csomagot, amely az orosz olaj- és gáztermelést, valamint a Kínán és Indián keresztüli kereskedelmi csatornákat célozná.
Emellett nagyon fontos, hogy az orosz energiahordozók vásárlását csak 2027-ig engedélyezné a tagállamoknak, ami Magyarországnak is fejtörést okozhat.
Az EU-ban egyre erősebb a törekvés az orosz energiaimport gyorsabb kivezetésére, Trump pedig követelésként fogalmazta ezt meg Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel a héten lefolytatott telefonbeszélgetésében. Mindez közben történik, hogy Oroszország fokozta az ukrajnai támadásokat, és drónjai már lengyel légtérbe is behatoltak, amire a NATO először reagált közvetlen katonai fellépéssel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
10 hónapja tartó tüntetéssorozat fagyasztotta be a külföldi pénzcsapokat
40 százalékos a mélyrepülés.
280 milliárd forintos óriásberuházás érkezik, 2500 új munkahely jön létre Békéscsabán
A magyar állam 49 milliárd forintos támogatást nyújt ehhez.
Már az amerikai Szenátus előtt az orosz energiavásárlásokat megtorló csomag
Egyre jobban nő a nyomás a Moszkvával üzletelő országokon.
Figyelmeztetést küldött Zelenszkij Trumpnak: nem hallják a szavait!
Az X-en posztolt.
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
Mindent megtudhatsz, amit a vállalati finanszírozásról tudni akartál.
Az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkanhattak!
Jövőre indulhat a kitermelés.
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető.
Akkor is érdemes figyelni a kölcsönöket, ha nincs új hitelcélod
Lehet jobb ajánlat a korábban felvett meglévő kölcsönödnél. Annak lecserélésével, vagyis egy hitelkiváltással rengeteg pénzt spórolhatsz meg. Egy két éve jó kamat mellett felvett személy
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod