Minősítette a Fitch az MVM-et
Minősítette a Fitch az MVM-et

Megerősítette az MVM befektetésre ajánlott hitelminősítését a Fitch Ratings - írja az MVM.

Szeptember 19-én tette közzé a Fitch Ratings az MVM éves hitelminősítői felülvizsgálatának eredményét. A közleményében

a hitelminősítő megerősítette az MVM ’BBB’ minősítését, változatlanul stabil kilátással.

Az MVM továbbra is befektetésre ajánlott besorolást kapott az integrált üzleti modelljének és stabil pénzügyi teljesítményének köszönhetően.

A Fitch mai bejelentésével  csatlakozott a Moody’s és S&P Ratings döntéséhez, melyek szintén megerősítették az MVM befektetésre ajánlott minősítését.

