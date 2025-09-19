Most akkor van vagy nincs? Uniós források körüli tévhitek és a vállalkozások valós lehetőségei

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Amennyiben hozzászólna a témához, küldjön levelet a portfolio@portfolio.hu címre.
Az alábbiakban Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkárának írását közöljük.
A lehetőségek ajtaja nyitva áll
A jelenleg is futó, 2021–2027-es uniós költségvetési ciklus keretében meghirdetett vállalkozásfejlesztési programokat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) 1. prioritása tartalmazza. Volumenét tekintve a 3 legnagyobb felhívás jelenleg is fut és elérhető a hazai kkv-k számára. A Nemzeti Bajnokok Hitelprogram (GINOP Plusz 1.4.5-25) 155 milliárd forintos keretösszeggel biztosít 0 százalékos beruházási hitelt az exportáló vagy beszállító vállalkozások számára, amelyhez adott feltételek teljesülése esetén akár 30 százalékos vissza nem térítendő támogatás is kapcsolódik. A támogatott hitelt a vállalatok eszközbeszerzésre, technológiai korszerűsítésre, emellett vállalati infokommunikációs fejlesztésre és/vagy megújuló energia-beruházás végrehajtására fordíthatják. A finanszírozást kötelező tanácsadási elem egészíti ki, amely elősegíti a hatékonyság javítását és a hosszú távú fenntartható növekedést.
A KKV Technológia Plusz Hitelprogramok (GINOP Plusz 1.4.3-24 és 1.4.4-24) 0 százalékos hitelei tavaly április, illetve október óta igényelhetőek 155 illetve 73 milliárd forintos keretösszeggel. Előbbit csak a vidéki, míg utóbbit a fővárosi, hazai tulajdonú kkv-k igényelhetik beruházásaik támogatására technológiai megújulásuk elősegítése érdekében. Mindezek mellett vidéken a 0%-os kamatozású forgóeszköz hitel is rendelkezésre áll, amely a célcsoportba tartozó feldolgozóipari kisebb cégek számára kiváló lehetőség.
A harmadik legnagyobb volumenű program a legkevésbé fejlett települések 50 fő alatti cégeinek szóló vissza nem térítendő támogatás (GINOP Plusz-1.2.4-25), mely 150 milliárd forintos kerettel került meghirdetésre. A konstrukció legfeljebb 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást kínál a mikro-, illetve kisvállalkozások fejlesztéseihez (pl. új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, ingatlan beruházás, információs technológia). A támogatás kizárólag a leghátrányosabb helyzetű régiókban, valamint a Szabad Vállalkozási Zónák településein vehető igénybe.
A vállalkozások fejlesztéséhez tehát – ha csak ezt a négy felhívást nézzük – széles körben állnak rendelkezésre uniós források, hitelek, valamint részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatások a vállalkozások fejlesztéseihez. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a kkv-k fejlesztési lehetőségei nem korlátozódnak az általános vállalkozásfejlesztési konstrukciókra. A GINOP Plusz kutatás, fejlesztés, innováció című 2. prioritásának vagy a GINOP Plusz fenntartható munkaerőpiac 3. prioritásának felhívásai további lehetőségeket tartalmaznak a vállalatok számára, hogy uniós források igénybevétele mellett növeljék hatékonyságukat. Ezeket még kiegészítik a DIMOP Plusz konstrukciói, amelyek a vállalkozások digitális előrelépését támogatják.
A fejlesztési tervekbe nem csak a pénzügyi eszközök illeszkedhetnek
Az uniós társfinanszírozásban megvalósuló vállalkozásfejlesztési támogatások nem csupán pénzügyi jellegűek. Számos szakmai és szervezeti támogatás is elérhető a vállalkozók számára, amelyek hozzájárulhatnak eredményes működésükhöz, szintlépésükhöz, fejlesztéseik és jövőjük megalapozásához, illetőleg ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak napjaink kihívásaihoz.
Az egyik ilyen lehetőség a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) által nyújtott Modern Mintaüzem Program, amely keretében a hazai kkv-k komplex támogatásban részesülnek annak érdekében, hogy üzletviteli folyamataikat megújíthassák és sikeresebb működési pályára állhassanak. A program része többek között szervezeti diagnosztika, egyedi tanácsadás, mintagyárak látogatása, szakmai rendezvények és képzések, illetőleg online tartalmak biztosítása.
Hasonlóan a versenyképesség fokozását szolgálja a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány által működtetett Országos Vállalkozói Mentorprogram a vállalkozói tudatosság és együttműködés erősítésével, a személyes mentorálás elterjesztésével. A program 4 kiemelt célcsoportra koncentrál: a fiatal vállalkozókra, a női vállalkozókra, a generációváltás előtt álló családi vállalkozásokra, valamint a társadalmi vállalkozásokra. A legfőbb cél a program keretében, hogy a vállalkozók tudásában, tapasztalataiban és kompetenciáiban meglévő hiányosságokat orvosolja, amihez a 6–18 hónapos időtartam alatt ingyenes mentori tevékenység és 25 óra speciális tanácsadás társul.
A vezetőváltás előtt álló vállalatok számára egy specifikus program is hozzáférhető, a Generációváltás Program. A szintén az MGFÜ gondozásában megvalósuló program elsődlegesen arra törekszik, hogy az idősebb vállalkozói nemzedék zavartalanul, szakmailag megalapozott módon adhassa át tudását és tapasztalatait a fiatalabb generáció számára, hozzájárulva ezzel a vállalkozás hosszú távú sikerességéhez.
Napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik a környezeti megfelelésre, amelyhez az MGFÜ ESG oktatást és vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokat nyújt a hazai vállalkozások számára. A program keretében a résztvevők gyakorlati segítséget kapnak az ESG-elvek bevezetéséhez és alkalmazásához, ezen felül módszertani támogatás, illetve komplex fejlesztési és képzési programok is rendelkezésre állnak annak érdekében, hogy a vállalati stratégiaalkotásban, működésben és döntéshozatalban az ESG-szemlélet a vállalati működés szerves részévé váljon.
Szintén uniós társfinanszírozásból hamarosan a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége gondozásában célzott vállalkozásfejlesztési program startol kifejezetten induló vállalkozások számára. A program célja a frissen alapított, legfeljebb öt éve működő cégek túlélési esélyeinek növelése. A program segítséget nyújt az információk és támogatási lehetőségek feltárásában, valamint a mindennapi működéshez és fejlődéshez szükséges folyamatok professzionális menedzselésében.
Mi indokolja a rossz hírverést?
A fenti áttekintés fényében nehéz belátni, hogy miért is találkozunk olyan meglátásokkal, miszerint hiányoznak az uniós források ezen a területen. A magyarázat inkább abban keresendő, hogy nem a programok mennyiségével, hanem azok jellegével kapcsolatban merülnek fel fenntartások, mint amikor a svédasztal előtt állva hiányoljuk kedvenc ételünket. A vállalkozások körében ugyanis továbbra is a vissza nem térítendő támogatások élvezik a legnagyobb népszerűséget, amelyek a korábbi években szélesebb körben álltak rendelkezésre. Fontos azonban látni, hogy az uniós kiírások drasztikus változására felesleges számítani.
Az Európai Bizottság célkitűzései között egyértelműen megjelenik, hogy az uniós forrásfelhasználásban csökkenjen a vissza nem térítendő támogatások aránya és emelkedjen a hitel típusú eszközök súlya. Ez egyrészt hatékonyságnövelésre ösztönöz, másrészt a hitel visszafizetését követően a pénzügyi forrás újból felhasználható a vállalkozások segítésére. A jelenleg futó legnagyobb felhívások is ezt az irányt képviselik. A korábbi években megszokott vissza nem térítendő támogatások – amelyben a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet is szerepet játszott – csak sokkal szűkebb körben állnak rendelkezésre, a hátrányos helyzetű régiók vállalatainak támogatására, miközben nagyobb hangsúly helyeződik a hiteltermékekre és a hatékonyságra ösztönző feltételesen vissza nem térítendő támogatásokra. Az Európai Bizottság ugyanis azt az elvet követi, hogy a területi kohézió szellemében, azaz a kohéziós politika keretében a kevésbé fejlett régióknak támogatást kell nyújtani annak érdekében, hogy felzárkózhassanak a fejlettebb térségek szintjéhez. Másik elv, amit az operatív programok tárgyalása és elfogadása során követett, hogy a kifejezetten hátrányos térségeken kívül az egyébként megtérülő projekteket ne vissza nem térítendő támogatással, hanem kedvező hitellel finanszírozza a tagállam. Ezt az elvet szétfeszítve sikerült mégis kialkudni, hogy a gazdaság motorját jelentő exportáló és beszállító vállalkozásaink növekedését segíthessük a vissza nem térítendő és a hitel kombinációját ötvöző eszközzel.
Ezzel az irányvonallal a kormányzati döntéshozatalban is egyetértés van. Meglátásaink szerint azok a vállalatok, amelyek csak a támogatásokat keresik, amelyek beruházásaikat a hozzá kapcsolódó forrásokhoz kötik, alapvetően rossz úton járnak, rossz stratégiát követnek. A beruházások akkor lehetnek sikeresek, ha azok egy vállalati cél elérését segítik elő, ha kész tervek, stratégiai célkitűzések állnak mögötte. A Demján Sándor Program elindításával mi is ezt a célt tűztük ki, hogy a rendelkezésre álló támogatásokat a lehető leghatékonyabban használjuk fel, segítve a hazai kkv-szektor azon szegmensét, amely nemcsak, hogy tud, hanem akar is fejlődni, tudja, hova szeretne eljutni rövid és középtávon. A gyakorlat több esetben is azt mutatja, hogy a vissza nem térítendő támogatások mellett a vállalatok elkényelmesedtek, azok nem jelentettek elegendő ösztönzést a hatékonyság javítására.
Mi a helyzet a régióban?
Érdemes tenni egy kis kitérőt és régiós összevetésben is megnézni, hogy mi a helyzet a vállalkozásfejlesztési forrásokkal, a támogatások mekkora része érhető el vissza nem térítendő formában, és mekkora a súlya a hiteleknek, illetve az egyéb típusú támogatásoknak. Az Európai Bizottság adatai alapján a 2021–2027-es uniós költségvetési ciklusban a kohéziós politika „1.3. Kis- és közepes vállalkozások növekedése és versenyképessége” stratégiai célkitűzésére allokált források közel kétharmada vissza nem térítendő támogatás hazánkban.
Ez az arány pedig kiemelkedik a régióban: Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában sem éri el az 50 százalékot. Vagyis a vállalkozásfejlesztésben a vissza nem térítendő források arányát tekintve régiós összehasonlításban is kedvező helyzetben vannak a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások. A pénzügyi eszközök vonatkozásában hazánkban a hiteltermékek bírnak a legnagyobb súllyal, hasonlóan Lengyelországhoz, emellett a vissza nem térítendő támogatással kombinált pénzügyi eszközök is nagyobb arányban kerülnek alkalmazásra. Csehország és Szlovákia ezzel szemben elsősorban a garanciatermékekre épít, míg a tőke vagy kvázi-tőke egyedül Lengyelországban jelenik meg releváns finanszírozási formaként a régiós országokat tekintve, amely a helyi tőkepiac fejlettségével magyarázható.
Konklúzió
Az uniós forrásokkal kapcsolatos viták ellenére tehát azt láthatjuk, hogy a vállalkozásfejlesztés területén nincsenek fennakadások. Széles körben, csak a három legnagyobb felhívást alapul véve, több, mint 460 milliárd forint értékben állnak rendelkezésre támogatások a fejlődni, növekedni tervező kkv-k számára, akár pénzügyi, akár más jellegű segítségről legyen szó. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a vállalatokkal, meghallgatjuk észrevételeiket és igyekszünk azokat beépíteni a döntéshozatalba. Ha a programok feltételei a meghirdetést követően módosulnak, az éppen azt mutatja, hogy a cégek valós igényeire reagálunk, a lehetőségekhez mérten figyelembe vesszük meglátásaikat. Hisszük, hogy ez a jó irány: megfelelő mennyiségű és minőségű információt szolgáltatni és bevonni a vállalkozásokat a felhívások kialakításába, majd azok rugalmas finomhangolása a sikeres megvalósítás érdekében.
A szerző a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára.
