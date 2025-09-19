Szerbiában is gyorsan terjed az új trend, amivel köröket verhetnek Magyarországra

Szerbia villamosenergia-rendszerében új korszak kezdődhet: a nagyfeszültségű hálózatot üzemeltető vállalat bejelentette, hogy mintegy 3 GW összkapacitású akkumulátoros energiatároló projektre nyújtottak be csatlakozási kérelmet, emellett két adatközpont is szeretne hálózati hozzáférést. Az ország jelenleg egyáltalán nem rendelkezik beépített energiatároló kapacitással.

Az energiatárolás betörhet a szerb piacra

A szerb ENS (TSO) fejlesztési vezetője egy belgrádi ipari rendezvényen azt közölte, hogy a jelenleg folyamatban lévő csatlakozási kérelmek közül

körülbelül 1 GW önmagában megvalósuló projektekhez kapcsolódik, a fennmaradó 2 GW pedig szél- és naperőművek mellé épülne kolokációs megoldásban

- írta meg a Montel.

Az utóbbi hullámot egy 2023-ban bevezetett szabályozás indította el, amely előírja a megújulóenergia-projekteknek, hogy legalább a beépített kapacitásuk 10%-ának megfelelő tárolókapacitással is rendelkezzenek.

Egyébként ez a 3 GW-nyi kapacitás hatalmasnak számít: Magyarország nemzeti energia- és klímaterve (NEKT) 2030-ra 1 GW villamosenergia-tárolói teljesítmény elérését tűzte ki célul - amelyet egyébként valószínűleg meg fog haladni hazánk. Ugyanis szeptemberben 139,7 MW beépített akkumulátoros tárolókapacitás állt rendelkezésre, amely a jelenlegi ütem és a rendelkezésre álló adatok alapján 2026 nyarára akár 400–500 MW-ra is növekedhet.

Kiegyenlítő piac és új befektetési hullám

Szerbia 2026-ban tervezi elindítani saját kiegyenlítő kapacitáspiacát, amely a megújuló termelésből fakadó ingadozások kezelését segíti, és ösztönzi az energiatárolási beruházásokat. Ez különösen fontos a nap- és szélenergia térnyerésével, hiszen a tárolás nélkül nehezebb stabilan működtetni a hálózatot.

A tárolás kritikus szerepet fog játszani az elektromos hálózat kiegyensúlyozásában

– hangsúlyozta Vucinic.

Gigantikus adatközpontok is érkeznek

Az energiatárolási projektek mellett az EMS

két adatközpont hálózati csatlakozási kérelmét is megkapta, 650 MW és 100 MW beépített kapacitással.

Ez lesz az első ilyen léptékű adatközponti beruházás a balkáni régióban. A tervek szerint az energiatárolók ezek energiaigényének kielégítésében is szerepet kaphat.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Az adatközpontok hálózati kihívásai és az energiatárolók szerepe is kiemelt témája lesz a három hét múlva megrendezésre kerülő Portoflio Energy Investment Forum 2025 konferencián - további részletek:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images