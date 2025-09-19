  • Megjelenítés
Trump a kínai elnökkel telefonált, a vámokról is egyeztetett a két vezető
Gazdaság

Trump a kínai elnökkel telefonált, a vámokról is egyeztetett a két vezető

Portfolio
Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetésben kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy tartózkodjon a korlátozó kereskedelmi intézkedésektől, miközben a két vezető a világ legnagyobb gazdaságai közötti feszültségek enyhítésére törekszik - írja a Bloomberg.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

A Hszinhua kínai hírügynökség szerint a pénteki telefonbeszélgetés során Hszi azt is közölte Trumppal, hogy a kínai kormány tiszteletben tartja a vállalatok döntési szabadságát, miközben a felek a TikTok alkalmazás amerikai működésével kapcsolatos megállapodás véglegesítésén dolgoznak.

A tárgyalások célja emellett a vámok és exportkorlátozások enyhítéséről szóló jelenlegi megállapodás meghosszabbítása is.

A nagy várakozással övezett telefonbeszélgetés előtt Trump elnök kijelentette, hogy véleménye szerint sikerül megállapodásra jutni a népszerű videómegosztó alkalmazás jövőjéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2181379981-árfolyam-befektetés-grafikon-kereskedés-pénzügy-részvény-tőzsde-volatilitás
Portfolio signature
Vallottak a profik: így kereshetsz sok pénzt a Fed kamatvágása után
Pénzcentrum
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility