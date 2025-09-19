Trump a kínai elnökkel telefonált, a vámokról is egyeztetett a két vezető

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

A Hszinhua kínai hírügynökség szerint a pénteki telefonbeszélgetés során Hszi azt is közölte Trumppal, hogy a kínai kormány tiszteletben tartja a vállalatok döntési szabadságát, miközben a felek a TikTok alkalmazás amerikai működésével kapcsolatos megállapodás véglegesítésén dolgoznak.

A tárgyalások célja emellett a vámok és exportkorlátozások enyhítéséről szóló jelenlegi megállapodás meghosszabbítása is.

A nagy várakozással övezett telefonbeszélgetés előtt Trump elnök kijelentette, hogy véleménye szerint sikerül megállapodásra jutni a népszerű videómegosztó alkalmazás jövőjéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio