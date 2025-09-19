  • Megjelenítés
Ukrajna bejelentette: négyéves hitelprogramot kér az IMF-től
Ukrajna bejelentette: négyéves hitelprogramot kér az IMF-től

Korábban már sejthető volt, hogy az Oroszország által megtámadott és háborúban lévő ország újabb pénzügyi segítséget kér a Valutaalaptól, most pénteken ez megerősítést nyert.

Ukrajna pénzügyminisztere pénteken közölte, hogy az ország új, négyéves hitelprogramot kér az IMF-től.

Szvjridenko Júlia ukrán miniszterelnök múlt héten jelentette be, hogy az ország hivatalosan is új hitelprogramot igényelt az IMF-től.

Az ukrán költségvetés mintegy 60 százalékát fordítják jelenleg a háborús erőfeszítésekre, és az ország nagymértékben támaszkodik nyugati szövetségeseinek pénzügyi támogatására a nyugdíjak, közszféra bérek és humanitárius kiadások fedezéséhez.

Címlapkép: Mentőegységek dolgoznak egy orosz légitámadásban megrongálódott lakóépületnél Kijevben 2025. szeptember 7-én. Forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

