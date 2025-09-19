Vallottak a profik: így kereshetsz sok pénzt a Fed kamatvágása után

Szerdán, hosszas bizonytalanság és várakozás után az Egyesült Államokban végre elindult a régóta várt kamatcsökkentési ciklus. A Federal Reserve döntése új lehetőségeket és fordulatokat nyithat meg a tőzsdéken, ráadásul több olyan részvény is akad, amely kifejezetten nagy nyertese lehet a kamatvágásoknak. A Wells Fargo elemzői most arra világítottak rá, hogy a múltbeli tapasztalatok alapján mely papírok profitálhatnak a leginkább.

Az év első felében még csak egy szeptemberi kamatcsökkentésre számítottak az elemzők, ám Jerome Powell jackson hole-i beszéde után nagyot változott a kép és egyből három vágást kezdett árazni a piac.

Most pedig egyes közgazdászok még ennél is bátrabb forgatókönyvet vázolnak: a Morgan Stanley szerint például nemcsak három, hanem akár négy egymást követő kamatcsökkentés is jöhet az Egyesült Államokban.

Akárhogy is lesz, a szerdán elindult kamatvágási ciklus izgalmas lehetőségeket kínál a befektetőknek – mutatjuk, a profik szerint mely részvények lehetnek ennek a nagy nyertesei!