Vallottak a profik: így kereshetsz sok pénzt a Fed kamatvágása után

Az év első felében még csak egy szeptemberi kamatcsökkentésre számítottak az elemzők, ám Jerome Powell jackson hole-i beszéde után nagyot változott a kép és egyből három vágást kezdett árazni a piac.
Most pedig egyes közgazdászok még ennél is bátrabb forgatókönyvet vázolnak: a Morgan Stanley szerint például nemcsak három, hanem akár négy egymást követő kamatcsökkentés is jöhet az Egyesült Államokban.
Akárhogy is lesz, a szerdán elindult kamatvágási ciklus izgalmas lehetőségeket kínál a befektetőknek – mutatjuk, a profik szerint mely részvények lehetnek ennek a nagy nyertesei!
