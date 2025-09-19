  • Megjelenítés
Varga Mihály: még mindig kockázat az infláció
Gazdaság

Varga Mihály: még mindig kockázat az infláció

Portfolio
A jegybankok a jelenlegi világgazdasági körülmények között az árstabilitás elérésével és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tudnak a leghatékonyabban hozzájárulni a fenntartható gazdasági fejlődéshez – jelentette ki Varga Mihály az Európai Uniós gazdasági- és pénzügyminiszterek, valamint jegybankelnökök ülése (ECOFIN) után Koppenhágában. A jegybankelnök hozzátette: bár a feltörekvő piacok érzékenyebben reagálnak a változékony piaci környezetre, a magyar gazdaság továbbra is őrzi stabilitását.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Varga Mihály kiemelte: a magyar gazdaság növekedésének alapja a háztartások fogyasztása maradhat, amelyet a dinamikus bérnövekedés támogat.

Az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcsfontosságú a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése is

– tette hozzá.

A jegybankelnök emlékeztetett: ennek nyomán a vállalati beruházási aktivitás élénkítése érdekében indította útjára a Magyar Nemzeti Bank a Minősített Vállalati Hitelt, amely a bankrendszerben rendelkezésre álló likviditás- és tőketöbbletet mobilizálva, könnyen elérhető, forintalapú forrást jelenthet azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek beruházásokban gondolkodnak.

Varga Mihály felhívta a figyelmet:

nemzetközi kitekintésben is látható, hogy az inflációs kockázatok nem szűntek meg, éppen ezért az árstabilitás elérése érdekében szükség van a stabilitásorientált monetáris politikára.

A jegybankelnök hangsúlyozta: Magyarország pénzügyi stabilitása az elmúlt hónapok forintárfolyamában már nyomon követhető, a stabil árfolyam hatása pedig a beszerzési árakban is megnyilvánul.

Az ülésen szóba került a felügyeleti hatóságok szabályozásának egyszerűsítése is. Varga Mihály a témával kapcsolatban rámutatott: a magyar jegybank e hatóságok munkacsoportjaiban és döntéshozó testületeiben történő aktív részvétele során nyomon követi a folyamatokat, továbbá javaslatokat, véleményeket fogalmaz meg. A hazai szabályozás egyszerűsítése érdekében a napokban született együttműködés a Magyar Nemzeti Bank és Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága között, amely adminisztrációcsökkentéssel könnyíti a hazai vállalkozások terheit – emlékeztetett a jegybankelnök.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a forint piacán, újra 390 felett az euró

Forrásokat szabadíthat fel Brüsszel, hogy elmaradjon az orosz olajszankciók magyar vétója

Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?

Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram

Most akkor van vagy nincs? Uniós források körüli tévhitek és a vállalkozások valós lehetőségei

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2181379981-árfolyam-befektetés-grafikon-kereskedés-pénzügy-részvény-tőzsde-volatilitás
Portfolio signature
Vallottak a profik: így kereshetsz sok pénzt a Fed kamatvágása után
Pénzcentrum
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility