Varga Mihály: még mindig kockázat az infláció

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Varga Mihály kiemelte: a magyar gazdaság növekedésének alapja a háztartások fogyasztása maradhat, amelyet a dinamikus bérnövekedés támogat.

Az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcsfontosságú a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése is

– tette hozzá.

A jegybankelnök emlékeztetett: ennek nyomán a vállalati beruházási aktivitás élénkítése érdekében indította útjára a Magyar Nemzeti Bank a Minősített Vállalati Hitelt, amely a bankrendszerben rendelkezésre álló likviditás- és tőketöbbletet mobilizálva, könnyen elérhető, forintalapú forrást jelenthet azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek beruházásokban gondolkodnak.

Varga Mihály felhívta a figyelmet:

nemzetközi kitekintésben is látható, hogy az inflációs kockázatok nem szűntek meg, éppen ezért az árstabilitás elérése érdekében szükség van a stabilitásorientált monetáris politikára.

A jegybankelnök hangsúlyozta: Magyarország pénzügyi stabilitása az elmúlt hónapok forintárfolyamában már nyomon követhető, a stabil árfolyam hatása pedig a beszerzési árakban is megnyilvánul.

Az ülésen szóba került a felügyeleti hatóságok szabályozásának egyszerűsítése is. Varga Mihály a témával kapcsolatban rámutatott: a magyar jegybank e hatóságok munkacsoportjaiban és döntéshozó testületeiben történő aktív részvétele során nyomon követi a folyamatokat, továbbá javaslatokat, véleményeket fogalmaz meg. A hazai szabályozás egyszerűsítése érdekében a napokban született együttműködés a Magyar Nemzeti Bank és Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága között, amely adminisztrációcsökkentéssel könnyíti a hazai vállalkozások terheit – emlékeztetett a jegybankelnök.

Címlapkép forrása: Portfolio