A magyar gazdaság is kilőhetne a 200 ezer milliárd forintos tervtől, de ötlet sincs a megvalósításra a németeknél

Tavaly szeptemberben egy drezdai vasúti híd látványos összeomlása az Elba folyóba jelezte Németország sürgető infrastrukturális beruházási igényeit. Friedrich Merz kancellár válaszként egy jelentős,
12 évre elosztott 500 milliárd eurós (195 ezer milliárd dollár) fejlesztési csomagot fogadtatott el, amely a gazdasági növekedést hivatott támogatni.
Fél évvel később azonban egyre nő a frusztráció. A problémát az okozza, hogy nincs világos terv arról, hová és hogyan kerülnek a források. Fennáll a veszély, hogy a homályos célkitűzések és a koordináció hiánya tompítja Európa legnagyobb gazdaságának versenyképességét javító eszköz hatékonyságát.
Az alap 100 milliárd eurót irányoz elő Németország 16 tartománya számára, ám Szászországban például az önkormányzatok, köztük Drezda, rosszabbul járhatnak.
„Végeredményben Drezda városa rosszabbul jár majd, mint az infrastruktúra-alap nélkül” – nyilatkozta Dirk Hilbert, a város polgármestere a Bloombergnek.
A beruházási prioritások még mindig nincsenek pontosan meghatározva, pedig ez elengedhetetlen lenne a szivárgó iskolai mosdóktól kezdve a törött hidakon át a nagyfeszültségű villamoshálózatok és a szélessávú internet fejlesztéséig terjedő feladatlistához.
A Deutsche Bank AG vezérigazgatója, Christian Sewing egy frankfurti konferencián kifejezte aggodalmát, hogy a magánbefektetők, akiket eredetileg bátorított a nagyszabású terv, most bizonytalanok.
Tudnunk kell, mennyi megy infrastruktúrára, mennyi technológiára, mennyi hálózatokra
– mondta.
A probléma részben az állami és szövetségi hatóságok versengő prioritásaiból ered, de a német bürokrácia is jelentősen lassítja a projekteket. Még a drezdai vészhelyzet esetében is, ahol az összeomlott Carola híd még mindig bontási terület, az újjáépítés csak 2028 második negyedévében kezdődhet, befejezése pedig 2031-re várható.
Bár a rendelkezésre álló összeg jelentős, a Kölni Német Gazdasági Intézet becslése szerint az ország infrastruktúrájának korszerűsítése 600 milliárd euróba kerülne. Mivel az alap nem elegendő Németország minden igényének kielégítésére, egyértelmű irányelvekre van szükség.
A frusztráció már megmutatkozott Észak-Rajna-Vesztfália önkormányzati választásain, ahol mind Merz Kereszténydemokrata Uniója, mind a társkormányzó Szociáldemokraták támogatottsága csökkent, miközben a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért párt közel megháromszorozta szavazatarányát.
Lars Klingbeil pénzügyminiszter szeptember elején független tanácsadó testületet nevezett ki az alapok irányításának segítésére. „Minden befektetett eurónak a lehető legnagyobb hatást kell elérnie” – mondta, jelezve, hogy a kormány szerint a megvalósítás nem magától értetődő.
Egy nemrégiben készült Forsa-felmérés szerint a válaszadók 73%-a aggódik, hogy a kormány túlterhelt. Az ország infrastruktúrájának javítását nevezték meg Merz kormányának legfontosabb feladataként, de az állam problémamegoldó képességébe vetett bizalom az elmúlt években folyamatosan csökkent.
A bürokrácia jelentős akadályt jelent: egy új autópálya építéséhez szükséges idő mintegy 85%-át a tervezés és az engedélyek beszerzése teszi ki a ZDB építőipari lobbicsoport tanulmánya szerint. "Új pénz bevetése viszonylag könnyű, ha megvan a politikai akarat, de a megvalósítás sokkal nehezebb feladat" - mondta Carsten Kühl közgazdász, Rajna-vidék-Pfalz tartomány korábbi pénzügyminisztere.
A német infrastrukturális alap okozta gazdaságélénkítésből Magyarország is profitálhatna a Société Générale friss elemzése szerint. Így a németországi problémák a magyar gazdaságot is fékezhetik és elmaradhat az ezektől várt felpattanás.
Címlapkép forrása: EU
Nem ejt mély sebet Európán a vámháború, de Magyarország más miatt szenvedhet
Két új elemzés is azt mutatja, hogy a magyar növekedés behúzta a féket, pedig Trump támadását jól kivédték.
Kifakadt Trump embere: ha engedünk Putyinnak, legközelebb a NATO-t fogja megtámadni
Úgy látja, erőt kell demonstrálni.
Zelenszkij: Oroszország már a NATO ellen folytat hadjáratot
Szintet lépett Moszkva.
Nagy veszély fenyegeti az óvatlan befektetőket, pedig könnyen ki lehetne védeni
Csak egy kis odafigyelés kell hozzá.
Itt van az újabb orosz provokáció: vadászgépek sértették meg a NATO biztonsági zónáját
Ez már aligha lehet véletlen.
Brutális díjat vezet be Trump a külföldi munkavállalókra, ez rengeteg embert érint
Ez elég komoly költségteher.
Orosz vadászgép-betörés: hivatalosan is kérik a NATO 4. cikkelyének aktiválását
Határozott válasz született.
Trump embere sejtelmesen utalgatott: tényleg megszűnhet a negyedéves jelentés?
Lehet, hogy komolyan kell venni az elnök hihetetlen ötletét.
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?