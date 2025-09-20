Brutális új vízumdíj az USA-ban: tisztázott egy fontos részletet a Fehér Ház

Csak az újonnan kiállított vízumokra fog vonatkozni a Trump-kormányzat új, 100 000 dolláros díja, amely egy egyszer díj lesz – tisztázta a Fehér Ház.

A Trump-kormányzat a technológiai szektorban igencsak elterjed H-1B-vízumokra jelentette be az új díjat, amely miatt több nagy technológiai vállalat is azt tanácsolta alkalmazottainak, ne utazzon külföldre, a vízummal rendelkezők pedig maradjanak az USA-ban – írja a Reuters.

A 100 ezer dolláros díjfizetési kötelezettség

csak az új vízumokra vonatkozik majd, a jelenlegi vízumtulajdonosokra vagy a megújításokra nem

- közölte szombaton a Fehér Ház egyik tisztviselője a hírügynökségnek, hozzátéve:

Ez egy egyszeri díj.

A H-1B program évente 65 000 vízumot kínál a specializált területeken ideiglenes külföldi munkavállalókat alkalmazó munkáltatóknak, további 20 000 vízumot pedig a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók számára. A vízumdíjakat szinte teljes egészében a munkáltatóknak kell fizetniük, a vízumokat pedig három-hat éves időtartamra hagyják jóvá. 2025 első felében az Amazon és felhőszolgáltatási részlege, az AWS több mint 12 000 H-1B vízumot kapott, míg a Microsoft és a Meta Platforms egyenként több mint 5 000 jóváhagyással rendelkezett. További részletek:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images