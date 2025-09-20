Brutális vízumdíjat vet ki Trump

A Trump-adminisztráció jelentősen megemelné a H-1B munkavállalói vízumok díját, ami komoly hatással lehet a technológiai szektorra, amely nagymértékben támaszkodik indiai és kínai szakemberekre.

Az új szabályozás szerint a vállalatoknak évi 100 000 dollárt (33,15 millió forintot) kellene fizetniük minden H-1B vízummal rendelkező munkavállaló után.

A bejelentést követően több nagy technológiai vállalat, köztük a Microsoft, a JPMorgan és az Amazon arra figyelmeztette érintett alkalmazottait, hogy

maradjanak az Egyesült Államokban, vagy sürgősen térjenek vissza, mielőtt az új díjszabás szombat éjfélkor életbe lép.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter a bejelentés kapcsán hangsúlyozta: „Képezzék az amerikaiakat. Ne hozzanak be embereket, hogy elvegyék a munkánkat.”

A H-1B vízumprogram átalakítása a Trump-adminisztráció eddigi legjelentősebb lépése az ideiglenes munkavállalói vízumok újraszabályozására.

A kritikusok szerint a H-1B program lehetővé teszi a cégeknek, hogy alacsonyan tartsák a béreket és háttérbe szorítsák az amerikai munkavállalókat. A támogatók, köztük Elon Musk Tesla-vezérigazgató, azt állítják, hogy a program magasan képzett szakembereket hoz az országba, akik elengedhetetlenek a tehetséghiány pótlásához és a vállalatok versenyképességének fenntartásához.

Az új díjak "ellenösztönzőt teremtenek a világ legokosabb tehetségeinek az USA-ba vonzására" - nyilatkozta Deedy Das, a Menlo Ventures kockázati tőkebefektető cég partnere. A változás különösen a kisebb technológiai cégeket és startupokat érintheti súlyosan, és egyes elemzők szerint arra kényszerítheti a vállalatokat, hogy bizonyos magas értékű munkákat külföldre helyezzenek át.

India volt tavaly a H-1B vízumok legnagyobb kedvezményezettje, a jóváhagyott kérelmek 71%-ával, míg Kína 11,7%-kal a második helyen állt.

2025 első felében az Amazon és felhőszolgáltatási részlege, az AWS több mint 12 000 H-1B vízumot kapott, míg a Microsoft és a Meta Platforms egyenként több mint 5 000 jóváhagyással rendelkezett.

A H-1B program évente 65 000 vízumot kínál a specializált területeken ideiglenes külföldi munkavállalókat alkalmazó munkáltatóknak, további 20 000 vízumot pedig a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók számára. A vízumdíjakat szinte teljes egészében a munkáltatóknak kell fizetniük, a vízumokat pedig három-hat éves időtartamra hagyják jóvá.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio