Felminősítésnek örülhet Olaszország

A Fitch az olasz államadósság besorolását 'BBB'-ről 'BBB+'-ra emelte, miközben a stabil kilátást fenntartotta. Ez az elemzői várakozásoknak megfelelően történt, miután a múlt héten Spanyolország és Portugália is hasonló felminősítést kapott.
A jelenlegi szakpolitikai keret és a stabil politikai háttér kedvez annak, hogy Olaszország teljesítse céljait, az új többéves tervezési folyamat pedig fontos horgonyként szolgál a költségvetési óvatosság fenntartásában
– közölte a Fitch.
Az olasz államháztartási hiány 2024-ben a GDP 3,4%-át teszi ki, ami jóval a kormány által kitűzött 3,8%-os cél alatt van.
Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter szerint a deficit már idén az Európai Unió által előírt 3%-os küszöb alá csökkenhet, egy évvel a tervezett ütemezés előtt.
„Visszatereltük Olaszországot a helyes útra” – nyilatkozta Giorgetti a felminősítést követően.
A Fitch az idei évre a GDP 3,1%-ának megfelelő hiányt prognosztizál, amit a szilárd adóbevételekkel indokol. Ezek a javuló munkaerőpiaci feltételeknek és a növekvő adófizetési hajlandóságnak köszönhetők.
A védelmi kiadások várhatóan 2025-re elérik a GDP 2%-át, főként a kiadások átcsoportosítása miatt. A Fitch szerint 2026-2027-ben csak korlátozott mértékű további védelmi kiadásokra lehet számítani.
Az olasz államadósság Fitch általi felülvizsgálatát a következő hetekben az S&P Global, a Moody's, a Morningstar DBRS és a Scope Ratings értékelései követik.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
