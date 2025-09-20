  • Megjelenítés
Felminősítésnek örülhet Olaszország
Gazdaság

Felminősítésnek örülhet Olaszország

Portfolio
A Fitch hitelminősítő intézet pénteken felminősítette Olaszországot, elismerve a Giorgia Meloni-kormány alatt tapasztalható politikai stabilitást és javuló államháztartási helyzetet.

A Fitch az olasz államadósság besorolását 'BBB'-ről 'BBB+'-ra emelte, miközben a stabil kilátást fenntartotta. Ez az elemzői várakozásoknak megfelelően történt, miután a múlt héten Spanyolország és Portugália is hasonló felminősítést kapott.

A jelenlegi szakpolitikai keret és a stabil politikai háttér kedvez annak, hogy Olaszország teljesítse céljait, az új többéves tervezési folyamat pedig fontos horgonyként szolgál a költségvetési óvatosság fenntartásában

– közölte a Fitch.

Az olasz államháztartási hiány 2024-ben a GDP 3,4%-át teszi ki, ami jóval a kormány által kitűzött 3,8%-os cél alatt van.

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter szerint a deficit már idén az Európai Unió által előírt 3%-os küszöb alá csökkenhet, egy évvel a tervezett ütemezés előtt.

„Visszatereltük Olaszországot a helyes útra” – nyilatkozta Giorgetti a felminősítést követően.

A Fitch az idei évre a GDP 3,1%-ának megfelelő hiányt prognosztizál, amit a szilárd adóbevételekkel indokol. Ezek a javuló munkaerőpiaci feltételeknek és a növekvő adófizetési hajlandóságnak köszönhetők.

A védelmi kiadások várhatóan 2025-re elérik a GDP 2%-át, főként a kiadások átcsoportosítása miatt. A Fitch szerint 2026-2027-ben csak korlátozott mértékű további védelmi kiadásokra lehet számítani.

Az olasz államadósság Fitch általi felülvizsgálatát a következő hetekben az S&P Global, a Moody's, a Morningstar DBRS és a Scope Ratings értékelései követik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ekb európai központi bank
Gazdaság
Hasadás az EKB-ban: van, aki sürgeti az újabb kamatvágást
Pénzcentrum
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility