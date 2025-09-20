Felminősítésnek örülhet Olaszország

A Fitch hitelminősítő intézet pénteken felminősítette Olaszországot, elismerve a Giorgia Meloni-kormány alatt tapasztalható politikai stabilitást és javuló államháztartási helyzetet.

A Fitch az olasz államadósság besorolását 'BBB'-ről 'BBB+'-ra emelte, miközben a stabil kilátást fenntartotta. Ez az elemzői várakozásoknak megfelelően történt, miután a múlt héten Spanyolország és Portugália is hasonló felminősítést kapott.

A jelenlegi szakpolitikai keret és a stabil politikai háttér kedvez annak, hogy Olaszország teljesítse céljait, az új többéves tervezési folyamat pedig fontos horgonyként szolgál a költségvetési óvatosság fenntartásában

– közölte a Fitch.

Az olasz államháztartási hiány 2024-ben a GDP 3,4%-át teszi ki, ami jóval a kormány által kitűzött 3,8%-os cél alatt van.

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter szerint a deficit már idén az Európai Unió által előírt 3%-os küszöb alá csökkenhet, egy évvel a tervezett ütemezés előtt.

„Visszatereltük Olaszországot a helyes útra” – nyilatkozta Giorgetti a felminősítést követően.

A Fitch az idei évre a GDP 3,1%-ának megfelelő hiányt prognosztizál, amit a szilárd adóbevételekkel indokol. Ezek a javuló munkaerőpiaci feltételeknek és a növekvő adófizetési hajlandóságnak köszönhetők.

A védelmi kiadások várhatóan 2025-re elérik a GDP 2%-át, főként a kiadások átcsoportosítása miatt. A Fitch szerint 2026-2027-ben csak korlátozott mértékű további védelmi kiadásokra lehet számítani.

Az olasz államadósság Fitch általi felülvizsgálatát a következő hetekben az S&P Global, a Moody's, a Morningstar DBRS és a Scope Ratings értékelései követik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images