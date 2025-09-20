  • Megjelenítés
Hasadás az EKB-ban: van, aki sürgeti az újabb kamatvágást
Hasadás az EKB-ban: van, aki sürgeti az újabb kamatvágást

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja, Gediminas Simkus szerint decemberben újabb kamatcsökkentésre lenne szükség, hogy elkerüljék az infláció célszint alá süllyedését és támogassák a gazdasági növekedést – írta meg a Bloomberg.

A litván jegybankelnök Koppenhágában adott interjújában hangsúlyozta, hogy kockázatkezelési szempontból jobb lépni, mint kivárni.

Az inflációs cél és a gazdaság is profitálna belőle, ezért decemberben csökkentenünk kellene a kamatokat, majd kivárni a hatásokat

– fogalmazott Simkus.

Véleménye azonban ellentétes a Kormányzótanács többségével, akik az EKB legutóbbi, 2%-os betéti kamatot változatlanul hagyó döntése óta a monetáris politika jelenlegi irányvonalának fenntartása mellett érvelnek.

Ugyanakkor Christine Lagarde elnök szerint a jelenlegi kamatok „jó helyen” vannak a árstabilitás biztosításához.

A piaci elemzők és közgazdászok, akik korábban további lazítást vártak, most már nem számítanak újabb lépésekre. A piacok is visszafogták a további kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaikat.

Simkus szerint azonban nehéz elképzelni olyan forgatókönyvet, amelyben az infláció meghaladná a 2%-os célértéket.

Az EKB szeptemberi előrejelzése 2027-re 1,9%-os inflációt jósol, a decemberi prognózis pedig már 2028-ra is tartalmaz majd előrejelzést.

A litván jegybankár a kínai importra és az erősebb euróra hivatkozik, amelyek nyomást gyakorolnak az árakra. Hozzátette, hogy egyes országok esetleg nem vezetik be a tervezett új kibocsátás-kereskedelmi rendszert, ami tovább mérsékelheti az áremelkedést. „Az alapinfláció már most is a célszint alatt van, a bérnövekedés lassul, a költségvetési kiadások hatása pedig évekig nem lesz érezhető - ha egyáltalán lesz” – érvelt.

