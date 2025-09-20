Hatalmas változás jön a PET-palackoknál Magyarországon

Az EU 2018-as irányelve értelmében 2024. július 1-től a 3 liternél kisebb űrtartalmú PET-palackokat kizárólag olyan kivitelben lehet forgalomba hozni, ahol a kupak rögzítve van a palackhoz. A lap beszámolója szerint az intézkedés elsődleges célja
a környezetvédelem, mivel a rögzített kupakok megakadályozzák, hogy a fedők elkallódjanak, különösen a nem megfelelően kezelt vagy eldobált üres palackok esetében.
Az Európai Unió további szigorítást vezet be idén január 1-től, amikor már minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. Ez az arány fokozatosan emelkedik:
2030-ra 30 százalékra, hosszabb távon pedig akár 50 százalékra is növekedhet.
A szabályozás célja a friss műanyagok felhasználásának csökkentése, amelyek előállítása jelentős környezeti terheléssel jár.
Az újrahasznosított anyagok használata elsősorban esztétikai változásokat eredményez majd. Az ilyen palackok színe eltérhet a megszokottól – általában sötétebb, enyhén sárgás árnyalatúak lehetnek. Ez nem gyártási hiba, hanem az újrahasznosított anyagok természetes jellemzője, ami miatt kevésbé átlátszóak lehetnek.
A fogyasztóknak nincs okuk aggodalomra az új szabályozások miatt.
Az új összetételű palackok ugyanolyan minőségűek, higiénikusak és használhatóak lesznek, mint a korábbiak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megalázó katonai vereséget szenvedett a világ egyik leggazdagabb állama - Ez mégis hogy lehetséges?
Pénz és paripa akad, máshol vannak komoly gondok.
Tűzgomb borította be a horizontot Oroszországban – több száz kilométerre a határtól csapott le Ukrajna
Súlyos veszteségeket okozhattak a videók tanúsága szerint az ukrán dróncsapások.
Építőanyagok: Lázár János komoly tiltólistát tett közzé
Nagyon súlyos korlátozások jöhetnek egy tervezet szerint.
Lomborg: A klímacélokra elköltött pénz töredékéből kezelni lehetne a szegény emberek problémáját
A Copenhagen Consensus elnöke szerint a New York-i klímahéten a régi irányt folytatják majd.
Trump parancsot adott, csapást mértek a rombolók, a nukleáris tengeralattjárók és az F-35-ösök
Újabb narkoterroristák elleni műveletet kezdett az elnök.
Brutális vízumdíjat vett ki Trump
Azonnal kiakadtak az USA-ban is a lépésen.
Akkora támadást indított Oroszország, hogy egész Lengyelországot készültségbe helyezték
A légierő riadót hirdetett szombat hajnalban.
Vészjósló trend: 26 százalékkal ugrott meg a hitelfelvétel ebben az országban, a következmények már látszanak
Ráadásul a lehető legdrágább módon adósodnak el, ha legalább nem is külföldre.
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod