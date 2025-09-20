  • Megjelenítés
Hatalmas változás jön a PET-palackoknál Magyarországon
Hatalmas változás jön a PET-palackoknál Magyarországon

Az Európai Unió környezetvédelmi előírásai alapján 2024 júliusától csak rögzített kupakkal ellátott PET-palackok kerülhettek forgalomba, 2025-től pedig kötelező lesz az újrahasznosított műanyag használata is, ami a palackok megjelenésében is változást hoz, de itt nincs megállás! – számolt be a Világgazdaság.

Az EU 2018-as irányelve értelmében 2024. július 1-től a 3 liternél kisebb űrtartalmú PET-palackokat kizárólag olyan kivitelben lehet forgalomba hozni, ahol a kupak rögzítve van a palackhoz. A lap beszámolója szerint az intézkedés elsődleges célja

a környezetvédelem, mivel a rögzített kupakok megakadályozzák, hogy a fedők elkallódjanak, különösen a nem megfelelően kezelt vagy eldobált üres palackok esetében.

Az Európai Unió további szigorítást vezet be idén január 1-től, amikor már minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. Ez az arány fokozatosan emelkedik:

2030-ra 30 százalékra, hosszabb távon pedig akár 50 százalékra is növekedhet.

A szabályozás célja a friss műanyagok felhasználásának csökkentése, amelyek előállítása jelentős környezeti terheléssel jár.

Az újrahasznosított anyagok használata elsősorban esztétikai változásokat eredményez majd. Az ilyen palackok színe eltérhet a megszokottól – általában sötétebb, enyhén sárgás árnyalatúak lehetnek. Ez nem gyártási hiba, hanem az újrahasznosított anyagok természetes jellemzője, ami miatt kevésbé átlátszóak lehetnek.

A fogyasztóknak nincs okuk aggodalomra az új szabályozások miatt.

Az új összetételű palackok ugyanolyan minőségűek, higiénikusak és használhatóak lesznek, mint a korábbiak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

