Időjárás: tényleg vége lenne a nyárnak? - Egyelőre nem úgy néz ki

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon lehet. A déli, délkeleti szelet szombaton még csak az Észak-Dunántúlon, vasárnap azonban az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, ugyanakkor a szelesebb dunántúli részeken enyhébb lehet az idő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 30 fok körül várható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Magyar kézifegyverek az első világháborúban
Kifejezetten érdekes volt a monarchia arzenálja a Nagy Háborúban.
Megszólalt Irán: nem érdeklik őket a szankciók, folytatják az urándúsítást
Az elnök szerint túl fogják élni az ENSZ BT snapbackjét.
Radikális változást követel az ENSZ vezetője: egyszerűen nem működik jól a szervezet
Túl sok a vétó mostanában.
A külföldi befektető esete az Alföldi Tejjel - és a magyar állammal
Mi történt valójában?
Egyre több szakértő állítja: Putyin arcon röhögi Trumpot
Nem veszi túl komolyan az amerikai elnököt.
Hat éve még senki nem bízott abban, hogy ez megtörténhet - Újra megnyílt az ikonikus műemlék
Emmanuel Macron adta át a tornyokat.
Meg is jött Moszkva válasza a légtérsértésre: nem ők voltak
Azt mondjuk nem magyarázták el, hogy az észtek miért gondolják másképp
Hat kilométeres füstfelhő szállt fel az éjszaka: ismét megmozdult a Tűzgyűrű
Három hónapja volt az utolsó kitörés.
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?