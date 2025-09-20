  • Megjelenítés
Időjárás: tényleg vége lenne a nyárnak? - Egyelőre nem úgy néz ki
MTI
A HungaroMet Nonprofit Zrt. kiadta legfrissebb időjárás jelentését.

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon lehet. A déli, délkeleti szelet szombaton még csak az Észak-Dunántúlon, vasárnap azonban az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, ugyanakkor a szelesebb dunántúli részeken enyhébb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 30 fok körül várható.

