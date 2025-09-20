  • Megjelenítés
Karácsony Gergely: új buszok mutatkoztak be Budapesten
MTI
A fővárosi Autómentes hétvégén bemutatkoznak Budapest legújabb buszai - közölte főpolgármesteri hivatal Karácsony Gergely Facebook-posztjára hivatkozva szombaton az MTI-vel.

"Büszke vagyok rá, hogy a kormányzati megszorítások ellenére az elmúlt években olyan ütemben sikerült megújítani a járműparkot, hogy

ma már nincs magas padlós autóbusz a főváros útjain

- idézték a közleményben Karácsony Gergelyt.

Hozzátették: az Európai mobilitási hét keretén belül megrendezett Autómentes hétvége a környezettudatos és fenntartható közlekedésre hívja fel a figyelmet, amelynek kiemelkedő eseménye a BYD legújabb elektromos buszának kipróbálása.

Jelenleg 30 elektromos jármű várja a forgalomba állásra való előkészítését, emellett a BKK megrendelése nyomán

2027-ig összesen 70 új - 50 szóló és 20 csuklós

- teljesen elektromos meghajtású, modern asszisztens rendszerekkel felszerelt busz áll forgalomba Budapesten - írták.

A közlemény szövege szerint az új csuklós járműveknek köszönhetően - amelyek a tervek szerint a főváros belső területeit átszelő, valamint közép-budai vonalakon közlekednek majd - a budapesti lesz az ország legjelentősebb elektromos csuklós buszflottája.

Az elektromos buszoknak a BKK és szolgáltatópartnere, az ArrivaBus Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján 2026 tavaszától kell szolgálatot teljesíteniük, azonban lehetséges, hogy korábban, már idén közlekednek az utakon - ismertették.

Tájékoztatásuk szerint az idei Autómentes hétvégén találkozhatnak először a fővárosiak a BKV vadonatúj autóbuszával, a hamarosan forgalomba álló Mercedes-Benz Citaro K modell-lel.

Az új maximidi méretű buszok első darabjai a héten érkeztek meg Budapestre. A Mercedes-Benz Citaro K típusú autóbusz a kor elvárásainak megfelelő biztonsági és kényelmi felszereltséggel, ergonomikus utastérrel, fedélzeti kamerákkal, korszerű utastájékoztató rendszerrel, valamint LED-es, energiatakarékos utastér-világítással rendelkezik - közölték.

A 65 járműből álló flotta folyamatosan áll majd forgalomba a fővárosban. Ezzel az autóbusz-állomány nyolc százaléka újul meg - olvasható a főpolgármesteri hivatalnak Karácsony Gergely posztja alapján kiadott közleményében.

