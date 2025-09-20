Lagarde bejelentette: 50%-kal csökkent a bizonytalanság, de még mindig van körülöttünk valami veszélyes

A kamatlábaknak az inflációs szintet kell célozniuk, amit mi meg is teszünk, és amit most el is értünk

– nyilatkozta Lagarde a dán DRTV műsorában szombaton sugárzott interjúban.

A helyzet alakulása kiszámíthatóbbá vált, miután az Európai Unió és az Egyesült Államok megállapodott a magasabb vámokról. Azonban a helyzet még mindig nem olyan egyértelmű, mint Donald Trump elnök kereskedelmi vámjainak bevezetése előtt volt.

A bizonytalanság szintje körülbelül 50%-kal csökkent, ami jelentős javulás a korábbi helyzethez képest

– mondta Lagarde. Hozzátette ugyanakkor, hogy „még mindig van körülöttünk bizonytalanság, és mindenkinek meg kell birkóznia ezzel”.

Az EKB a múlt héten második alkalommal tartotta változatlanul a hitelfelvételi költségeket, miután egy év alatt nyolc negyedpontos csökkentést hajtott végre. A döntéshozók várakozásai szerint

az infláció a jövő évi átmeneti csökkenés után a 2%-os cél körül fog stabilizálódni, és a gazdaság lendületet vesz a következő negyedévekben.

Több tisztviselő szerint nincs szükség további monetáris lazításra, amíg nem éri jelentős sokk a gazdaságot. Néhányan azonban jelezték, hogy a további lépések lehetőségét sem szabad kizárni.

Címlapkép forrása: EU