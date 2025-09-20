Lagarde bejelentette: 50%-kal csökkent a bizonytalanság, de még mindig van körülöttünk valami veszélyes

A kamatlábaknak az inflációs szintet kell célozniuk, amit mi meg is teszünk, és amit most el is értünk
– nyilatkozta Lagarde a dán DRTV műsorában szombaton sugárzott interjúban.
A helyzet alakulása kiszámíthatóbbá vált, miután az Európai Unió és az Egyesült Államok megállapodott a magasabb vámokról. Azonban a helyzet még mindig nem olyan egyértelmű, mint Donald Trump elnök kereskedelmi vámjainak bevezetése előtt volt.
A bizonytalanság szintje körülbelül 50%-kal csökkent, ami jelentős javulás a korábbi helyzethez képest
– mondta Lagarde. Hozzátette ugyanakkor, hogy „még mindig van körülöttünk bizonytalanság, és mindenkinek meg kell birkóznia ezzel”.
Az EKB a múlt héten második alkalommal tartotta változatlanul a hitelfelvételi költségeket, miután egy év alatt nyolc negyedpontos csökkentést hajtott végre. A döntéshozók várakozásai szerint
az infláció a jövő évi átmeneti csökkenés után a 2%-os cél körül fog stabilizálódni, és a gazdaság lendületet vesz a következő negyedévekben.
Több tisztviselő szerint nincs szükség további monetáris lazításra, amíg nem éri jelentős sokk a gazdaságot. Néhányan azonban jelezték, hogy a további lépések lehetőségét sem szabad kizárni.
Címlapkép forrása: EU
