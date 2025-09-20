Leállhat az amerikai kormányzat, sürgős találkozót követelnek a demokraták

A Demokrata Párt vezetői találkozót követelnek Donald Trump elnöktől a kormányzati leállás elkerülése érdekében, az egészségügyi finanszírozás körüli viták ugyanakkor egyre élesebbek - írja a Reuters.

Chuck Schumer szenátusi demokrata vezető és Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője szombaton levélben szólította fel Donald Trump elnököt, hogy

találkozzanak a szeptember 30-án lejáró kormányzati finanszírozás meghosszabbítása érdekében.

A demokrata vezetők szerint a republikánus kongresszusi vezetők az elnök utasítására következetesen elutasítják a kétpárti tárgyalásokat a kormányzat működőképességének fenntartásáról.

A finanszírozási vita középpontjában az egészségügy áll. A demokraták több forrást követelnek az Affordable Care Act támogatásaira és a Medicaid egészségügyi program korábban megvont forrásainak visszaállítására.

"A demokraták álláspontja egyértelmű és következetes. Készen állunk egy kétpárti költségvetési megállapodásra, amely javítja az amerikai családok életét és kezeli a republikánus egészségügyi válságot" - írták a vezetők, hozzátéve, hogy nem támogatnak olyan költségvetési javaslatot, amely

folytatja a republikánus támadást az egészségügy ellen.

A Szenátus pénteken elutasított egy rövid távú finanszírozási javaslatot, majd egy hétre elnapolta ülését, ami növeli a kormányzati leállás esélyét.

