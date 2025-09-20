Leleplezte a terveit a felvásárló, akit a magyar kormány tiltott el az Alföldi Tejtől

Orbán Viktor miniszterelnök kormánya kedden jelentette be, hogy megtiltja az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az eheti kormányinfón megerősítette, hogy a vevő a görög Hellenic Dairies lett volna.

A magyar kabinet, amely egyre határozottabban lép fel a kulcsfontosságú vállalatok külföldi felvásárlása ellen, azzal indokolta döntését, hogy a külföldi tulajdonos nyerstej exportját eredményezné, és a külföldön előállított tejtermékeket a korábbinál magasabb áron kellene megvásárolni.

A Hellenic Dairies csütörtök este a Reutersnek elmondta, hogy

terveik szerint fenntartották és bővítették volna a magyar vállalat belföldi tevékenységét, amely a kormány szerint a magyarországi nyerstej-felvásárlás közel ötödét teszi ki.

„Fő céljaink a vállalat hazai tevékenységének fenntartása és fejlesztése, portfóliójának új termékekkel való bővítése, a tejtermelők megtartása és fejlesztése, valamint a létesítmények megújítása és bővítése voltak jelentős épület- és eszközberuházásokkal” – közölte a cég e-mailben.

A tranzakció értékét egyik fél sem hozta nyilvánosságra.

A Hellenic Dairies közlése szerint az Alföldi Tej Kft. felvásárlására tett ajánlatukat a vállalat részvényesei elfogadták, mielőtt az ügylet a közvetlen külföldi befektetések átvilágítási eljárása során meghiúsult.

Meg kell jegyeznünk, hogy a jóváhagyási dokumentációban részletes üzleti terv szerepelt, amely leírta terveinket a következő időszakra

– tette hozzá a vállalat, anélkül, hogy további részleteket közölt volna az elutasítás okáról.

A Hellenic Dairies az elmúlt években felvásárlások révén terjeszkedett Romániában, Bulgáriában és Cipruson. Az Alföldi Tej Kft. több mint 700 embert foglalkoztat és évente közel 270 millió liter tejet dolgoz fel a honlapján közzétett információk alapján.

A vállalat a céges nyilvántartások szerint 2021 óta veszteséges.

A társaság helyzetéről, valamint a hazai élelmiszerfeldolgozók, főként a tejágazat helyzetéről részletesen szó volt a Portfolio Checklist podcastjében, valamint hosszabb elemzésünkben is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images