Leleplezte a terveit a felvásárló, akit a magyar kormány tiltott el az Alföldi Tejtől
Leleplezte a terveit a felvásárló, akit a magyar kormány tiltott el az Alföldi Tejtől

Portfolio
A görög Hellenic Dairies jelentős beruházásokat tervezett a veszteséges magyar Alföldi Tej Kft. fejlesztésére, mielőtt a magyar kormány megtiltotta a felvásárlást, megakadályozva ezzel a cég kelet-európai terjeszkedését – tudta meg a Reuters.

Orbán Viktor miniszterelnök kormánya kedden jelentette be, hogy megtiltja az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az eheti kormányinfón megerősítette, hogy a vevő a görög Hellenic Dairies lett volna.

A magyar kabinet, amely egyre határozottabban lép fel a kulcsfontosságú vállalatok külföldi felvásárlása ellen, azzal indokolta döntését, hogy a külföldi tulajdonos nyerstej exportját eredményezné, és a külföldön előállított tejtermékeket a korábbinál magasabb áron kellene megvásárolni.

A Hellenic Dairies csütörtök este a Reutersnek elmondta, hogy

terveik szerint fenntartották és bővítették volna a magyar vállalat belföldi tevékenységét, amely a kormány szerint a magyarországi nyerstej-felvásárlás közel ötödét teszi ki.

„Fő céljaink a vállalat hazai tevékenységének fenntartása és fejlesztése, portfóliójának új termékekkel való bővítése, a tejtermelők megtartása és fejlesztése, valamint a létesítmények megújítása és bővítése voltak jelentős épület- és eszközberuházásokkal” – közölte a cég e-mailben.

A tranzakció értékét egyik fél sem hozta nyilvánosságra.

A Hellenic Dairies közlése szerint az Alföldi Tej Kft. felvásárlására tett ajánlatukat a vállalat részvényesei elfogadták, mielőtt az ügylet a közvetlen külföldi befektetések átvilágítási eljárása során meghiúsult.

Meg kell jegyeznünk, hogy a jóváhagyási dokumentációban részletes üzleti terv szerepelt, amely leírta terveinket a következő időszakra

– tette hozzá a vállalat, anélkül, hogy további részleteket közölt volna az elutasítás okáról.

A Hellenic Dairies az elmúlt években felvásárlások révén terjeszkedett Romániában, Bulgáriában és Cipruson. Az Alföldi Tej Kft. több mint 700 embert foglalkoztat és évente közel 270 millió liter tejet dolgoz fel a honlapján közzétett információk alapján.

A vállalat a céges nyilvántartások szerint 2021 óta veszteséges.

A társaság helyzetéről, valamint a hazai élelmiszerfeldolgozók, főként a tejágazat helyzetéről részletesen szó volt a Portfolio Checklist podcastjében, valamint hosszabb elemzésünkben is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

