Megállapodás született az EU-ban a digitális euró bevezetéséről

Az EU pénzügyminiszterei megállapodtak a digitális euró bevezetésének menetrendjéről, amely alternatívát kínálhat a jelenleg domináns amerikai Visa és Mastercard rendszerekkel szemben - írja a Reuters.

Pénteki koppenhágai találkozójukon az uniós pénzügyminiszterek, Christine Lagarde EKB-elnök és Valdis Dombrovskis európai biztos megegyeztek a digitális fizetőeszköz bevezetésének következő lépéseiről.

A digitális euró lényegében egy Európai Központi Bank által támogatott elektronikus pénztárca lenne. Az EU célja, hogy csökkentse függőségét más országoktól a kulcsfontosságú területeken, beleértve a pénzforgalmat is.

A megállapodás értelmében

az uniós országok pénzügyminisztereinek beleszólásuk lesz abba, hogy kibocsátják-e a digitális valutát, és hogy az egyes lakosok mennyi ilyen eurót tarthatnak.

Ezt kulcsfontosságúnak találták a bankbetétek esetleges kivonásával kapcsolatos félelmek eloszlatása érekében.

Paschal Donohoe, az Eurogroup elnöke (címlapképünkön) elmondta: "A kompromisszum, amit elértünk, az, hogy mielőtt az EKB végleges döntést hozna a kibocsátásról, lehetőség nyílik a Miniszterek Tanácsában történő megvitatásra."

Bár az Európai Bizottság már 2023 júniusában javaslatot tett a digitális euróra vonatkozó jogszabályra, az Európai Parlament és az Európai Tanács még nem hagyta jóvá azt. Az Európai Tanács célja, hogy az év végéig befejezze a munkát. Az EKB reméli, hogy a jogszabály júniusig életbe lép,

ami után körülbelül két és fél-három évre lesz szükség a digitális euró tényleges bevezetéséhez.

Lagarde a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: "A digitális Európa nem csupán fizetési eszköz, hanem politikai nyilatkozat is Európa szuverenitásáról és azon képességéről, hogy európai infrastruktúrával és megoldással kezelje a fizetéseket, beleértve a határokon átnyúlókat is."

Címlapkép forrása: EU