Történelmi ítélet született az autóvásárlásról: magyarok millióit érintheti a bírósági döntés
Portfolio
A Kúria tisztességtelennek minősítette azokat az autóvásárlási szerződéseket, amelyek nem teszik átláthatóvá a fogyasztók számára a vételár-emelkedés okait és mértékét, valamint csak jogszabályhelyekre hivatkoznak azok tartalmának ismertetése nélkül – számolt be az Infostart.

A Pest Vármegyei Főügyészség közérdekű pert indított egy új gépjárművek megvásárlásához használt szerződésblanketta miatt, amelynek eredményeként fontos fogyasztóvédelmi döntés született a legfelsőbb bírói fórumon.

Az új gépjárművek beszerzése a megrendeléstől az átvételig gyakran hosszabb időt vesz igénybe, amely alatt előfordulhat áremelkedés. Az ügyészség álláspontja szerint azonban alapvető követelmény,

  • hogy az esetleges áremelkedés oka és mértéke a vásárlók számára egyértelműen kiderüljön a szerződéses feltételekből,
  • valamint hogy a dokumentum ne csupán jogszabályi hivatkozásokat tartalmazzon, hanem laikusok számára is értelmezhető megfogalmazással éljen.

A Kúria ítéletében kimondta, hogy tisztességtelen az olyan szerződési kikötés, amely megfelelő magyarázat nélkül csupán felsorolja az egyoldalú vételáremelésre okot adó körülményeket. Ilyen esetben

a fogyasztó a szerződéskötéskor nem tudja felmérni a potenciálisan felmerülő vételár-módosítások lehetséges irányát és mértékét, valamint nem képes ellenőrizni az áremelés jogosságát.

A bíróság azt is tisztességtelennek minősítette, amikor a szerződés kizárólag jogszabályhelyekre hivatkozik azok tartalmának ismertetése nélkül. A döntés indoklása szerint az ilyen feltételek megértéséhez a fogyasztónak fel kellene kutatnia, meg kellene ismernie és értelmeznie kellene a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket, ami az átlagos vásárlótól nem elvárható, hiszen nem rendelkezik az ehhez szükséges jogi ismeretekkel.

Az ügyészség által indítható közérdekű perek jelentősége, hogy a bíróság jogerős ítéletében megállapíthatja a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségét. Az ilyen perekben hozott ítélet hatálya minden olyan egyedi szerződésre kiterjed, amelyben a kifogásolt kikötés szerepel. A törvényi rendelkezések értelmében az érvénytelennek minősített szerződési feltételekre jogosultságot alapítani és azok alapján teljesítést követelni nem lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

