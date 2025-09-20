  • Megjelenítés
Vészjósló trend: 26 százalékkal ugrott meg a hitelfelvétel ebben az országban, a következmények már látszanak
Több mint negyedével nőtt a 2024/2025-ös pénzügyi évben Uganda államadóssága, ami erős figyelmeztető jelzés, mivel a hiteltörlesztés költségei is drasztikusan megugrottak. A kockázat csak enyhén tompítja, hogy elsősorban a belföldi hitelfelvétel bővülése volt jelentős.

A kelet-afrikai ország teljes államadóssága 32,3 milliárd dollárra emelkedett a júniusig tartó tizenkét hónapban, szemben az előző időszak 25,6 milliárd dolláros értékével

– derül ki a pénzügyminisztérium pénteken közzétett éves jelentéséből a Reuters szerint.

Uganda adósságállománya az elmúlt években gyorsuló ütemben növekedett, mivel Yoweri Museveni elnök kormánya jelentős infrastrukturális projektekre költött az energia, a közlekedés és más ágazatokban.

A központi bank és más szervezetek figyelmeztettek, hogy a törlesztések költségei elvonják a forrásokat olyan kritikus ágazatoktól, mint az oktatás és az egészségügy.

A júniusig tartó pénzügyi évben az eladósodás növekedését főként a belföldi hitelfelvétel 52,7 százalékos megugrása okozta, míg a külső hitelek csak 6,2 százalékkal emelkedtek.

"A belföldi hitelfelvétel felé történő elmozdulás magyarázza mind a nominális adósságállomány, mind az adósságszolgálat költségeinek növekedését" - állapítja meg a jelentés, hozzátéve, hogy ez

megemelte az adósságszolgálati költségeket a helyi piac által megkövetelt magasabb hozamok miatt.

Az ország adóssága a GDP arányában 51,3 százalékra nőtt a júniusig tartó évben, az előző időszak 46,9 százalékáról.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

