A probléma hátterében a Collins Aerospace által biztosított bejelentkezési rendszer áll, amely jelenleg nem felel meg a szükséges biztonsági követelményeknek. A vállalat még dolgozik a rendszer frissített, biztonságosabb változatának elkészítésén. A brüsszeli reptér szóvivője vasárnap délután közölte, hogy a Collins továbbra sem tudta leszállítani a szükséges szoftverfrissítést.
A helyzet
jelentős fennakadásokat okozhat a légi közlekedésben,
mivel a járattörlések várhatóan számos utast érintenek majd. A légitársaságok most kénytelenek alkalmazkodni a kialakult helyzethez és átszervezni járataikat a hétfői napra vonatkozóan.
Európa nagy reptereit szombaton érte súlyos kibertámadás, melyet vasárnapra sem sikerült teljesen elhárítani, és a jelek szerint a következő napokban is jelentős fennakadások várhatók még.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ez már komoly: az induló repülőgépek felét törölhetik hétfőn Brüsszelben
Tovább gyűrűzik a kibertámadás.
