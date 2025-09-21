  • Megjelenítés
FONTOS Elkezdődött a nagy csata a magyarok fizetéséről - Búcsú a bérrobbanástól?
Ez már komoly: az induló repülőgépek felét törölhetik hétfőn Brüsszelben
Gazdaság

Ez már komoly: az induló repülőgépek felét törölhetik hétfőn Brüsszelben

Portfolio
A Collins Aerospace által biztosított bejelentkezési rendszer biztonsági problémái miatt a brüsszeli repülőtér a hétfőre tervezett járatok felének törlését kérte a légitársaságoktól.

A probléma hátterében a Collins Aerospace által biztosított bejelentkezési rendszer áll, amely jelenleg nem felel meg a szükséges biztonsági követelményeknek. A vállalat még dolgozik a rendszer frissített, biztonságosabb változatának elkészítésén. A brüsszeli reptér szóvivője vasárnap délután közölte, hogy a Collins továbbra sem tudta leszállítani a szükséges szoftverfrissítést.

A helyzet

jelentős fennakadásokat okozhat a légi közlekedésben,

mivel a járattörlések várhatóan számos utast érintenek majd. A légitársaságok most kénytelenek alkalmazkodni a kialakult helyzethez és átszervezni járataikat a hétfői napra vonatkozóan.

Európa nagy reptereit szombaton érte súlyos kibertámadás, melyet vasárnapra sem sikerült teljesen elhárítani, és a jelek szerint a következő napokban is jelentős fennakadások várhatók még.

Kapcsolódó cikkünk

Kibertámadás az európai repterek ellen: még mindig tömeges késések vannak

Váratlan támadás miatt összeomlott a repülőtéri rendszer az EU-s irányítás legfontosabb helyén

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

