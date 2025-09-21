Hatalmas fordulat közelít Magyarországra!

A hétvége és a jövő hét első napjai igazi késő nyárias időt hoznak sok napsütéssel és magas hőmérsékletekkel. Aztán keddtől fokozatosan megérkezik a csapadék és lehűlés is, így érdemes előre felkészülni a változékony időjárásra - tájékoztatott az Időkép.

Vasárnap: marad a nyárias hangulat, sok napsütéssel

Vasárnap napos, száraz időjárás várható az egész országban. Legfeljebb vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, csapadék nem lesz. A délkeleti szél élénk marad, ami kissé mérsékelheti a hőséget.

Délutánra azonban 28 fok köré melegszik a hőmérséklet.

Hétfő: folytatódik a napos, száraz idő

A hét első napján sem változik sok minden. Marad a száraz, napos időjárás, a hajnalban viszont többfelé képződhet pára és köd, amelyek gyorsan feloszlanak.

A délies szél sokfelé élénk, néhol erős lehet, ami a melegebb hőérzetet még jobban fokozza.

Kora reggel: 11–19 fok közötti minimumok, Délután: 27–33 fokos maximumok várhatók.

Kedd: érkezik a csapadék és a lehűlés

Kedden nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és az ország nyugati, északnyugati és északi részén eső, zápor is kialakulhat.

Keleten, északkeleten még kitart a szárazabb, naposabb idő.

A hőmérsékletben nagy lesz a különbség: 17 és 32 fok között alakul a csúcsérték, nyugaton lesz a hűvösebb, keleten a melegebb.

Szerda és csütörtök: borongós, csapadékos napok

A hét közepén már több lesz a felhő, és szinte mindenhol számítani kell esőre, záporra, helyenként zivatarra is.

Szerdán: élénk, erős széllökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet,

a csúcshőmérséklet 17–29 fok között alakul.

Csütörtökön: az északkeleti, keleti szél lesz erős,

a maximumok 15–28 fok között maradnak.

Az Alföld déli, délkeleti részén azonban még előfordulhat 25 fok feletti hőmérséklet.

