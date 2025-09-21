Kibertámadás az európai repterek ellen: még mindig tömeges késések vannak

A berlini, brüsszeli, dublini és londoni repülőterek szombaton az informatikai problémák miatt utasforgalmi zavarokról számoltak be - közölte az Eurocontrol légiforgalmi irányító szervezet.
A londoni Heathrow repülőtér és a német fővárost kiszolgáló Berlin-Brandenburg (BER) repülőtér közölte, hogy az amerikai Collins Aerospace vállalatot érintette a kibertámadás. A repülőgépipar különböző területein tevékenykedő cég a dpa német hírügynökségnek megerősítette, hogy "tudomást szerzett a MUSE szoftverünk kiberbiztonsági zavaráról egyes repülőtereken".
Vasárnapi közleményében a berlini repülőtér tájékoztatta az utasokat, hogy továbbra is hosszabb várakozási időkre és esetleges késésekre kell számítaniuk.
Kérünk minden utast, hogy legyen a lehető legjobban felkészülve. A BER repülőtér a légitársaságokkal és a földi kiszolgáló szolgáltatókkal együtt minden tőle telhetőt megtesz, hogy a zavarokat a lehető legkisebb mértékben tartsa
- írta a repülőtér. A tájékoztatás szerint a terminálok működése zökkenőmentes, és azt tanácsolta az utasoknak, hogy online vagy a repülőtér önkiszolgáló gépein jelentkezzenek be.
Szombaton négy érkezést és nyolc indulást töröltek a repülőtéren. Sok más járat késett, a repülőtér személyzete papírlisták és íróeszközök használatára kényszerült a számítógépek helyett a bejelentkezési eljárások lebonyolításához. Szombaton legalább 10 járatot töröltek a brüsszeli repülőtéren, 17 másik pedig több mint egy órás késéssel indult, hosszú sorok alakultak ki a bejelentkezésnél.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
