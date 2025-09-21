  • Megjelenítés
Kibertámadás az európai repterek ellen: még mindig tömeges késések vannak
Gazdaság

Kibertámadás az európai repterek ellen: még mindig tömeges késések vannak

MTI
Több európai repülőtéren továbbra is késésekkel kellett szembesülniük az utasoknak vasárnap, miután kibertámadás érte a beszállási rendszerek szolgáltatóját.

A berlini, brüsszeli, dublini és londoni repülőterek szombaton az informatikai problémák miatt utasforgalmi zavarokról számoltak be - közölte az Eurocontrol légiforgalmi irányító szervezet.

A londoni Heathrow repülőtér és a német fővárost kiszolgáló Berlin-Brandenburg (BER) repülőtér közölte, hogy az amerikai Collins Aerospace vállalatot érintette a kibertámadás. A repülőgépipar különböző területein tevékenykedő cég a dpa német hírügynökségnek megerősítette, hogy "tudomást szerzett a MUSE szoftverünk kiberbiztonsági zavaráról egyes repülőtereken".

Vasárnapi közleményében a berlini repülőtér tájékoztatta az utasokat, hogy továbbra is hosszabb várakozási időkre és esetleges késésekre kell számítaniuk.

Kérünk minden utast, hogy legyen a lehető legjobban felkészülve. A BER repülőtér a légitársaságokkal és a földi kiszolgáló szolgáltatókkal együtt minden tőle telhetőt megtesz, hogy a zavarokat a lehető legkisebb mértékben tartsa

- írta a repülőtér. A tájékoztatás szerint a terminálok működése zökkenőmentes, és azt tanácsolta az utasoknak, hogy online vagy a repülőtér önkiszolgáló gépein jelentkezzenek be.

Szombaton négy érkezést és nyolc indulást töröltek a repülőtéren. Sok más járat késett, a repülőtér személyzete papírlisták és íróeszközök használatára kényszerült a számítógépek helyett a bejelentkezési eljárások lebonyolításához. Szombaton legalább 10 járatot töröltek a brüsszeli repülőtéren, 17 másik pedig több mint egy órás késéssel indult, hosszú sorok alakultak ki a bejelentkezésnél.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan támadás miatt összeomlott a repülőtéri rendszer az EU-s irányítás legfontosabb helyén

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
hongkong_shutterstock-20180906
Gazdaság
A világ „szuperkonnektora” vagy Kína trójai falova?
Pénzcentrum
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility