Kiderült, hogyan akarja Trump megmenteni a betiltás szélén álló alkalmazást

Megállapodás született a TikTok amerikai működéséről, amely szerint a kínai ByteDance csak egy tagot delegálhat a hétfős igazgatótanácsba, míg a többi hat helyet amerikaiak töltik be.

Donald Trump igyekszik megakadályozni a 170 millió amerikai felhasználóval rendelkező rövid videós alkalmazás betiltását, miután a Kongresszus 2024-ben olyan törvényt fogadott el, amely 2025 januárjáig elrendelte a platform leállítását, ha a ByteDance nem adja el amerikai eszközeit.

Trump december közepéig elhalasztotta a törvény végrehajtását, miközben folynak a tárgyalások a TikTok amerikai eszközeinek leválasztásáról, amerikai befektetők bevonásáról és az új tulajdonosi struktúra kialakításáról, amely megfelelne a 2024-es törvény követelményeinek.

A Fehér Ház magas rangú tisztviselője által ismertetett részletek szerint

Trump további 120 nappal meghosszabbítaná a törvény végrehajtásának felfüggesztését, így a következő határidő áprilisra tolódna ki.

A megállapodás értelmében az amerikai felhasználók összes adatát az Oracle amerikai szoftvercég által üzemeltetett felhőalapú infrastruktúrán tárolnák. A TikTok tartalomajánló algoritmusát "az alapoktól újraképezik és az Egyesült Államokban működtetik, a ByteDance ellenőrzésén kívül" - közölte a tisztviselő.

Ez azért fontos, mert az amerikai tisztviselők korábban figyelmeztettek, hogy az algoritmus felhasználható lenne Kína által az amerikaiak közösségi médiában látott tartalmak manipulálására.

A TikTok amerikai eszközeit többségében amerikai befektetők birtokolnák, és egy olyan igazgatótanács irányítaná, amely nemzetbiztonsági és kiberbiztonsági szakértelemmel rendelkezik. A ByteDance a TikTok amerikai működését irányító közös vállalkozás részvényeinek kevesebb mint 20%-át birtokolná.

Egyelőre nem világos, hogy a jelenlegi formájában a megállapodás megfelel-e a Kongresszus által előírt teljes leválasztás követelményének. Frank Pallone demokrata képviselő szerint az ördög a részletekben rejlik, úgy gondolja, hogy nem engedhetik meg, hogy Kína továbbra is hozzáférjen az amerikaiak személyes adataihoz.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images