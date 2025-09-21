Sikerült megnyitni a Keleti pályaudvart

Emlékeztetett arra, hogy a forgalom újraindítása elhúzódott, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítani kellett. "A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént: a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, sőt néhány perccel ezelőtt meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is" - írta vasárnap kora délutáni bejegyzésében a vezérigazgató.
A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására, a részletekről a MÁVINFORM felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást - tette hozzá. A vezérigazgató ezt megelőző bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégezték, de a Keleti pályaudvart nem tudták megnyitni vasárnap reggel.
Szombat este 23:30-kor a kollégáktól azt a tájékoztatást kapták, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött, a pályaudvar megnyitható, de valamikor a hajnali órákban olyan hiba keletkezett - mivel az állomás áramtalanítva volt egy hónapig - amelynek következtében az áram visszakapcsolásakor zavart tapasztaltak biztosító berendezéseknél.
Hegyi Zsolt elfogadhatatlannak nevezte, hogy az éjszaka közepén, a nyitás előtt néhány órával derült ki, hogy a pályaudvar hajnaltól nem tud vonatokat fogadni, de azt tartotta a legfontosabbnak, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjanak. Korábbi bejegyzésében úgy fogalmazott:
egy biztos, technikai problémák mindig lehetnek, ezeket a kollégák el fogják hárítani. De azt, hogy vasárnap az utazások káoszba fulladjanak, azt nem tűrhetjük el. Ma mindenkinek az a feladata a MÁV-nál, hogy a megváltozott forgalmi rend körülményeinek megfelelően mindenkit célba juttassunk.
Címlapkép forrása: Shutterstock
