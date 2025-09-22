  • Megjelenítés
A belgák harmada
Gazdaság

A belgák harmada "szökik át" a határon vásárolni

A belga pénzügyminiszter, Jan Jambon átfogó reformot kezdeményez a hazai kiskereskedelem fellendítésére és a határon túli bevásárlások visszaszorítására, miközben a belgák jelentős része a szomszédos országokban vásárol az alacsonyabb árak miatt - írta az ESM kiskereskedelmi szakportál.

A belgák több mint harmada öthetente átlépi a határt, hogy a szomszédos országokban, különösen Franciaországban vásároljon, ahol egyes termékek akár 44%-kal olcsóbbak. Az árkülönbség főként a magasabb belga inflációnak és a 21%-os általános áfakulcsnak tudható be, szemben a francia kormány aktívabb árszabályozó politikájával.

Jambon miniszter stratégiájának központi eleme a jövedéki adók csökkentése. A VRT flamand műsorszolgáltatónak nyilatkozva kifejtette, hogy ez nemcsak az árakat csökkentené Belgiumban, hanem paradox módon növelhetné az állami bevételeket is,

mivel a vásárlók kevésbé lennének motiváltak a határon túli vásárlásra.

A koalíciós megállapodás már körvonalazott néhány konkrét intézkedést a tipikus bevásárlókosár olcsóbbá tételére. Ezek között szerepel a tea, kávé és cukormentes üdítőitalok jövedéki adójának eltörlése, az újrafelhasználható csomagolásra kivetett csomagolási illeték megszüntetése, valamint a palackozott víz és egyéb termékek csomagolási illetékének csökkentése.

A kormány további tervei között szerepel annak vizsgálata, mely egyéb illetékek és adók csökkenthetők a határon átnyúló vásárlások további korlátozása érdekében. Az alkoholszektor már jelezte, hogy bevételkiesést tapasztal a belgák határon túli szeszesital-vásárlásai miatt.

