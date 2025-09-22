A magyarok megtalálták a kiskaput a vágyott gyógyszer beszerzésére

A GLP-1 típusú hormonként működő Ozempic elsődleges hatása, hogy csökkenti az éhségérzetet és gyorsabban alakít ki teltségérzetet. Ez a hormon természetesen is jelen van szervezetünkben, ahol a vércukorszint és az emésztés szabályozásában játszik szerepet, ezért különösen alkalmas a 2-es típusú diabétesz kezelésére. A gyógyszer használatának természetes velejárója a látványos fogyás, ami miatt rendkívül népszerűvé vált a túlsúlyos emberek körében.
Amerikai kutatások szerint 2023-ban hatszorosára nőtt azoknak a nőknek az aránya, akik megvásárolták az injekciót 2020-hoz képest. 2024 elején Magyarországon is széles körben elterjedt a használata, még azok körében is, akik csupán néhány kilótól szerettek volna megszabadulni.
A készítmény iránti kereslet 2023 nyarára olyan mértékben megnövekedett, hogy
a gyártási kapacitás nem tudott lépést tartani vele, ami komoly hiányhoz vezetett.
2025 elején ideiglenesen ki is vonták a forgalomból, miután hibás injekciók kerültek a patikákba. Jelenleg kizárólag diabetológus szakorvos írhatja fel receptre azoknak, akik cukorbetegségük miatt valóban rászorulnak.
Vannak kiskapuk
A szigorítások ellenére a fogyni vágyók alternatív beszerzési csatornákat találnak. Egy névtelenséget kérő használó elmondása szerint: "
Több olyan patika is van, ahol különösebb gond nélkül beváltják a külföldi recepteket. Nem mindegyik országra igaz ez, de az Ukrajnában felírt gyógyszereket például szinte mindenhol kiadják, és ez nem csak az Ozempicre vonatkozik.
Bár az ukrajnai receptek beszerzése egyre nehezebb, aki ilyenhez hozzájut, egyszerűen besétálhat egy patikába, ahol - tb-támogatás nélkül - 30-40 ezer forint körüli összegért megvásárolhatja az injekciót. Korábban a háziorvosok is felírhatták a készítményt, ma azonban már egyikük sem vállalja ennek kockázatát.
Az interneten is számos oldal kínálja az Ozempicet, amelyek többségét egy Szerbiában bejegyzett, Budapesten is telephellyel rendelkező cég működteti. Ezek a vállalkozások csomagküldő szolgáltatással, a hazai ár nagyjából kétszereséért, körülbelül 70 ezer forintért értékesítik a készítményt. Összehasonlításképpen: a cukorbetegek tb-támogatással ennek tizedéért, mintegy 7 ezer forintért juthatnak hozzá a gyógyszertárakban.
Vényköteles!
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hangsúlyozza: "Az Ozempic nevű gyógyszer Magyarországon vényköteles, kizárólag a már kialakult 2-es típusú cukorbetegség kezelésére, nem pedig annak megelőzésére alkalmazható, továbbá nem fogyókúrás szer. Az alkalmazási előírástól eltérő felhasználása engedély nélküli, indikáción túli gyógyszeralkalmazásnak minősül."
Az NNGYK tájékoztatása szerint Magyarországon csak olyan online gyógyszertár árusíthat vény nélkül kiadható gyógyszert, amely működő gyógyszertárhoz kapcsolódik és védjegyhasználati megállapodást kötött a központtal. Az említett internetes oldalak tehát nem legálisan értékesítik a készítményt, hiszen recept nélkül kínálják azt, miközben hazánkban kizárólag vény nélküli gyógyszerek forgalmazhatók online.
A hatóság rendszeresen végez próbavásárlásokat és laborvizsgálatokat. Az interneten kínált hamis gyógyszerek esetében - a NAV-val és a rendőrséggel együttműködve - fellépnek a csalók ellen, a honlapokat letiltatják és feljelentést tesznek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
