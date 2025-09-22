Argentína megmenekülhet: mentőövet dob az USA

Az Egyesült Államok minden lehetséges eszközzel kész támogatni Argentína gazdasági stabilizációját – jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. A részletek Javier Milei argentin elnök és Donald Trump keddi találkozóján derülhetnek ki, miközben Buenos Aires a Nemzetközi Valutaalaptól is támogatást vár a piaci feszültségek enyhítésére.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy „minden stabilizációs lehetőség az asztalon van” Argentína támogatására, részletesebb információk pedig kedden várhatók, amikor Javier Milei argentin elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozik, írja a Reuters.

„Ezek a lehetőségek magukban foglalhatják – de nem kizárólagosan – a swapokat, a közvetlen devizavásárlásokat, valamint az amerikai pénzügyminisztérium Stabilizációs Alapjából történő, amerikai dollárban denominált államadósság-vásárlásokat” – írta Bessent az X-en.

A hír megjelenése után az argentin peso 2%-ot erősödött.

Argentína, amely megállapodást tart fenn a Nemzetközi Valutaalappal, gazdaságpolitikájához keres támogatást egy olyan időszakban, amikor a pénzpiacokat komoly feszültségek sújtották, miután a kormánypárt vereséget szenvedett a Buenos Aires tartományi törvényhozási választásokon.

Milei, Luis Caputo gazdasági miniszter, Gerardo Werthein külügyminiszter és más tisztviselők hétfőn találkoznak Kristalina Georgievával, az IMF ügyvezető igazgatójával.