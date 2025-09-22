  • Megjelenítés
Gazdaság

Argentína megmenekülhet: mentőövet dob az USA

Portfolio
Az Egyesült Államok minden lehetséges eszközzel kész támogatni Argentína gazdasági stabilizációját – jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. A részletek Javier Milei argentin elnök és Donald Trump keddi találkozóján derülhetnek ki, miközben Buenos Aires a Nemzetközi Valutaalaptól is támogatást vár a piaci feszültségek enyhítésére.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy „minden stabilizációs lehetőség az asztalon van” Argentína támogatására, részletesebb információk pedig kedden várhatók, amikor Javier Milei argentin elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozik, írja a Reuters.

„Ezek a lehetőségek magukban foglalhatják – de nem kizárólagosan – a swapokat, a közvetlen devizavásárlásokat, valamint az amerikai pénzügyminisztérium Stabilizációs Alapjából történő, amerikai dollárban denominált államadósság-vásárlásokat” – írta Bessent az X-en.

A hír megjelenése után az argentin peso 2%-ot erősödött.

Argentína, amely megállapodást tart fenn a Nemzetközi Valutaalappal, gazdaságpolitikájához keres támogatást egy olyan időszakban, amikor a pénzpiacokat komoly feszültségek sújtották, miután a kormánypárt vereséget szenvedett a Buenos Aires tartományi törvényhozási választásokon.

Milei, Luis Caputo gazdasági miniszter, Gerardo Werthein külügyminiszter és más tisztviselők hétfőn találkoznak Kristalina Georgievával, az IMF ügyvezető igazgatójával.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2186731468-árufuvarozás-infrastruktúra-ipar-konténer-logisztika-szállítás-teherszállítás-vasút
Gazdaság
Megbénult Európa legfontosabb szárazföldi összeköttetése Kínával
Pénzcentrum
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility