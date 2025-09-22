Bedőlt egy ország, a történelem egyik legsúlyosabb megszorítását hajtották végre

A Világbank szeptember 9-én közzétett jelentése szerint az ország 2021 és 2024 közötti költségvetési konszolidációja kiemelkedően gyors és éles volt. A 330 megszorítási epizód közül, amelyet 123 országban vizsgáltak 1980 és 2024 között,

Srí Lanka programja különösen drasztikusnak bizonyult.

A megszorítások leginkább a közberuházásokat érintették, amelyek visszafogása a 2019 és 2023 közötti kiadáscsökkentés 72%-át tette ki. A közberuházások hozzájárulása a gazdasági növekedéshez 2021 és 2023 között negatívba fordult, ami lefelé húzta az ország GDP-jét. Mindez különösen súlyos, mivel Srí Lanka infrastruktúrája már korábban is gyenge volt - a Világbank adatai szerint 2019-ben az ország a 143. helyen állt 166 ország közül a közösségi tőkeállomány tekintetében.

Egy évtized ment a levesbe!

A jelentés szerint a reál-GDP várhatóan

csak 2026-ra éri el újra a 2018-as szintet, ami gyakorlatilag egy évtizednyi fejlődés elvesztését jelenti.

Az ipari szektor különösen súlyos helyzetbe került, 2022-ben és 2023-ban összesen 25%-os zsugorodást szenvedett el.

A megszorítások "emberi ára" is rendkívül magas

A lakosság több mint negyede a szegénységi küszöb alá került, további egyharmaduk pedig veszélyeztetett helyzetben él. A jelentés elismeri, hogy a 2022 közepe és 2023 közepe közötti költségvetési kiigazítás közvetlenül 4%-kal növelte a szegénységet. A reálbérek 14%-kal csökkentek a magánszektorban és 24%-kal az állami szektorban a válság előtti szinthez képest.

A szakképzett munkaerő elvándorlása is súlyos problémát jelent. Egy közelmúltbeli tanulmány szerint 2022 és 2024 között mintegy 1489 orvos, köztük számos szakorvos hagyta el az országot, ami közel 41,5 millió dolláros veszteséget okozott a srí lankai kormánynak és az adófizetőknek.

A Világbank jelentése számos technokrata ajánlást tartalmaz a megszorítások enyhítésére, de két kritikus strukturális kérdésre nem ad választ. Az egyik az adósságteher, amely 2023-ban a GDP 9%-át kitevő kamatkiadásokat jelentett, kiszorítva a szociális beruházásokat. A másik a gazdaság strukturális átalakításának hiánya, mivel a jelentés alig foglalkozik a gyártás vagy az iparosítás kérdéseivel.

